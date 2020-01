Kawa z olejem kokosowym – czy warto ją pić?

Wielu z nas nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki kawy. Najnowszym trendem jest dodawanie do niej oleju kokosowego. Czy to jest zdrowe i czy warto to robić?

Może pomóc ci pozostać w ketozie Olej kokosowy stał się coraz bardziej popularny wśród osób stosujących dietę ketogeniczną o wysokiej zawartości tłuszczu i bardzo niskiej zawartości węglowodanów. Dodanie go do kawy może pomóc w osiągnięciu lub utrzymaniu ketozy, stanu metabolicznego, w którym organizm wykorzystuje ketony, cząsteczki powstałe w wyniku rozkładu tłuszczu, jako paliwo zamiast glukozy. Utrzymanie ketozy na tej diecie wiąże się z korzyściami zdrowotnymi, takimi jak utrata masy ciała, poprawa poziomu cukru we krwi i zmniejszenie czynników ryzyka chorób serca.

Olej kokosowy – zastosowanie w codziennej pielęgnacji ciała MCT? Co to takiego? Olej kokosowy może pomóc w utrzymaniu ketozy, ponieważ zawiera tłuszcze zwane trójglicerydami o średniej długości łańcucha (MCT). W porównaniu z innymi tłuszczami MCT są szybko wchłaniane i natychmiast dostarczane do wątroby. Tutaj są albo wykorzystywane jako źródło energii, albo przekształcane w ciała ketonowe. Co ciekawe, MCT są łatwiej przekształcane w ketony niż długołańcuchowe trójglicerydy, inny rodzaj tłuszczu występujący w żywności. Badania pokazują, że MCT mogą pomóc ci pozostać w ketozie, nawet jeśli jesz nieco więcej białka i węglowodanów niż zaleca się na klasycznej diecie ketogenicznej. Olej kokosowy ma 4 rodzaje MCT, a 50 proc. tłuszczu pochodzi z kwasu laurynowego MCT. Wydaje się on wytwarzać ketony w wolniejszym, ale bardziej stałym tempie, ponieważ jest metabolizowany bardziej stabilnie niż inne MCT. Dlatego dodanie oleju kokosowego do kawy jest skutecznym sposobem na utrzymanie ketozy. Korzyści i wady Dodanie oleju kokosowego do kawy jest łatwym sposobem na czerpanie korzyści zdrowotnych z obu składników. Może przyspieszyć metabolizm . Badania pokazują, że MCT w oleju kokosowym i kofeinie w kawie mogą przyspieszyć metabolizm, co może zwiększyć liczbę spalanych kalorii.

. Badania pokazują, że MCT w oleju kokosowym i kofeinie w kawie mogą przyspieszyć metabolizm, co może zwiększyć liczbę spalanych kalorii. Może poprawić poziomy energii . Kawa zawiera kofeinę, która może pomóc ci poczuć się mniej zmęczonym. Olej kokosowy zawiera MCT transportowane bezpośrednio do wątroby. To również działa jako szybkie źródło energii.

. Kawa zawiera kofeinę, która może pomóc ci poczuć się mniej zmęczonym. Olej kokosowy zawiera MCT transportowane bezpośrednio do wątroby. To również działa jako szybkie źródło energii. Może pomóc w utrzymaniu regularności wypróżnień . MCT i związki kawy, takie jak kofeina i kwasy chlorogenowe, mogą stymulować jelita i utrzymywać zdrowy układ trawienny.

. MCT i związki kawy, takie jak kofeina i kwasy chlorogenowe, mogą stymulować jelita i utrzymywać zdrowy układ trawienny. Może pomóc podnieść poziom cholesterolu HDL (dobrego). Kilka badań wykazało, że olej kokosowy może podnieść poziom cholesterolu HDL, który chroni przed chorobami serca.

(dobrego). Kilka badań wykazało, że olej kokosowy może podnieść poziom cholesterolu HDL, który chroni przed chorobami serca. A jeśli chodzi o wady? Olej kokosowy jest bogaty w kalorie . Daje 121 kalorii na łyżkę stołową (14 g). Większość osób, które dodają go do kawy, zwykle używa 2 łyżek stołowych, co daje dodatkowe 242 kalorie.

Daje 121 kalorii na łyżkę stołową (14 g). Większość osób, które dodają go do kawy, zwykle używa 2 łyżek stołowych, co daje dodatkowe 242 kalorie. Co więcej, niektóre schorzenia, takie jak problemy z woreczkiem żółciowym lub zapalenie trzustki mogą wymagać ograniczenia spożycia tłuszczu.

