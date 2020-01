Zamiast łykać witaminę C, sięgnij po te produkty

Znana wszystkim witamina C słynie ze wspomagania odporności organizmu, dlatego nie możemy zapominać o niej w naszej codziennej diecie. Czy wiedzieliście, że wcale nie ma jej najwięcej w cytrynie i nie ma ona nic wspólnego z kwaśnym smakiem owoców? Sprawdźcie, które produkty mają jej najwięcej i… korzystajcie z jej dobrodziejstwa!

Witamina C – zapotrzebowanie

Zalecane dzienne dawki, według National Institutes of Health, wynoszą:

Wiek Zalecana dawka Dzieci poniżej 6. miesiąca życia 40 mg Dzieci w wieku 7-12 miesięcy 50 mg Dzieci od 1. do 3. roku życia 15 mg Dzieci od 4. do 8. roku życia 25 mg Dzieci od 9. do 13. roku życia 45 mg Chłopcy w wieku od 14 do 18 lat 75 mg Dziewczynki w wieku od 14 do 18 lat 65 mg Dorośli mężczyźni 90 mg Dorosłe kobiety 75 mg Kobiety w ciąży 85 mg Kobiety karmiące 120 mg

Witamina C – wczesne objawy niedoboru

Stan zapalny dziąseł. Zęby i dziąsła wymagają odpowiedniej ilości witaminy C dla optymalnego zdrowia. Ten składnik odżywczy wzmacnia tkankę nabłonka, która jest obecna na całym ciele. W przypadku dziąsła nabłonek działa jako bariera przeciwko bakteriom, które mogą powodować choroby zębów. Jeżeli występuje niedobór witaminy C, dziąsła mogą stać się opuchnięte i zaczerwienione. Mogą pojawić się stany zapalne, które będą powodowały dyskomfort i ból w trakcie jedzenia.

Suche i zniszczone włosy z rozdwojonymi końcówkami. One również czerpią witaminę C. Odpowiedni poziom witaminy C pozytywnie wpływa też na porost włosów, ponieważ dzięki niej łatwiej wchłania się żelazo.

Krwawienia z nosa. Przy niedoborze witaminy C drobne naczynia krwionośne pękają z większą łatwością. Może to dotyczyć właśnie naczyń krwionośnych, znajdujących się wewnątrz nosa. Częste krwawienia z nosa, możesz oznaczać niewystarczające poziomy witaminy C. Zaniepokoić powinno także powolnej gojenie się ran.

Problemy skórne. Sucha, szorstka i czerwona może świadczyć o niedoborze witaminy C. Dzieje się tak, ponieważ organizm potrzebuje witaminy C do syntezy z kolagenu. Niedobór tej witaminy może również prowadzić do rozwoju stanu skóry zwanego rogowaceniem pręgowym. Charakteryzuje się szorstkimi plamami lub drobnymi guzkami pojawiającymi się na udach, pośladkach, ramionach i policzkach. Przy niedoborze witaminy C łatwiej też powstają na skórze siniaki.

Niska odporność. Witamina C pomaga w produkcji białych krwinek atakujących wirusy i bakterie. Jest to także przeciwutleniacz, który chroni komórki przed infekcjami.



Niedobór witaminy C – szkorbut

Szkorbut, choroba, która dziś właściwie nie występuje, jest wynikiem znacznego niedoboru witaminy C. Gdy synteza kolagenu ulega zaburzeniu, ściany naczyń stają kruche i może dochodzić do krwawień. W przeszłości na szkorbut często chorowali żeglarze, którzy nie mieli dostępu do produktów stanowiących źródło tej witaminy. Choroba prowadziła nawet do śmierci. Na szczęście można jej łatwo zapobiec. Do czynników ryzyka, zwiększających szanse zachorowania na szkorbut zalicza się:

występowanie chorób utrudniających wchłanianie witaminy C,



uzależnienie od alkoholu,



skrajne niedożywienie.

Czytaj także:

Niedobór witaminy B12 może dawać objawy depresji. Co jeszcze powinno wzbudzić niepokój?