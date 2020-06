Kiedy najlepiej spożywać olej rybny?

Większość badań sugeruje, że potencjalne korzyści z suplementów oleju z ryb nie są natychmiastowe, ale zamiast tego wiążą się z długotrwałym stosowaniem. Dlatego możesz wziąć olej rybny o każdej porze dnia, w zależności od tego, kiedy najlepiej ci odpowiada.

Przyjmowanie oleju z ryb przez kilka tygodni, miesięcy, a nawet lat może zwiększać poziom kwasów tłuszczowych omega-3 we krwi. Jednak dostosowanie terminu suplementacji może pomóc w zapobieganiu niektórym skutkom ubocznym związanym z olejem rybim. Na przykład refluks kwasowy jest jednym z najczęstszych skutków ubocznych związanych z suplementami oleju z ryb. Może to być spowodowane zawartością tłuszczu w oleju rybnym, ale spożywany olej unoszący się nad zawartością żołądka prawdopodobnie przyczynia się do tego efektu ubocznego. Rozdzielenie oleju z ryb na dwie mniejsze dawki i przyjmowanie go rano i wieczorem to skuteczna strategia, która może pomóc w zapobieganiu refluksu kwasu i niestrawności.

Przyjmowanie oleju z jedzeniem

Niezależnie od tego, kiedy bierzesz suplement oleju z ryb, ważne jest, aby brać go razem z posiłkiem, aby zmaksymalizować jego wchłanianie w organizmie. W szczególności przyjmowanie oleju rybnego z dobrym źródłem tłuszczu może zwiększyć biodostępność kwasów tłuszczowych omega-3 i ich skuteczność. Ponadto przyjmowanie oleju rybnego z jedzeniem może zmniejszyć pewne działania niepożądane związane z suplementem. Na przykład spożywanie oleju z ryb bezpośrednio przed posiłkiem może zmniejszyć ryzyko wystąpienia refluksu i niestrawności. Chociaż potrzebne są dalsze badania, niektórzy użytkownicy twierdzą również, że przyjmowanie oleju z ryb z jedzeniem może zapobiec innym częstym działaniom niepożądanym, takim jak biegunka i mdłości.

