Czy picie kawy bezkofeinowej w ciąży jest bezpieczne?

Kofeina jest stymulantem występującym w różnych roślinach, w tym w kawie, kakao i guaranie. Może mieć pozytywny wpływ na choroby neurologiczne, choroby serca i wątroby, cukrzycę i niektóre nowotwory. Jednak kofeina rozkłada się wolniej podczas ciąży i może przenikać przez łożysko, dostając się do krwiobiegu rosnącego dziecka – gdzie nie można jej rozłożyć.

Chociaż dokładne mechanizmy nie są jeszcze znane, niektóre badania wiązały wysokie spożycie kofeiny w czasie ciąży z niską masą urodzeniową, ograniczeniem wzrostu, poronieniami i wyższym ryzykiem nadwagi w dzieciństwie. Jednak dokładny związek kofeiny z negatywnymi wynikami ciąży jest nadal obszarem badań, a jej skutki mogą się znacznie różnić w poszczególnych przypadkach.

Biorąc pod uwagę obecny poziom wiedzy, American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) zaleca, aby kobiety w ciąży spożywały nie więcej niż 200 mg kofeiny ze wszystkich źródeł dziennie. Jedna filiżanka (240 ml) parzonej zwykłej czarnej kawy zawiera 96 ​​mg kofeiny. Dlatego większość wytycznych zaleca ograniczenie regularnego spożycia kawy do około 2 filiżanek (475 ml) dziennie.

Termin „bezkofeinowa” odnosi się do kawy, z której usunięto co najmniej 97% kofeiny podczas przetwarzania. Chociaż większość kofeiny jest usuwana, wciąż pozostaje bardzo niewielka jej ilość.

Filiżanka (240 ml) bezkofeinowej kawy zawiera około 2,4 mg kofeiny, a bezkofeinowe espresso (60 ml) około 0,6 mg. Porównajmy to z ilością kofeiny znajdującą się w innym jedzeniu i napojach:

Zwykłe espresso: 127 mg na 60 ml

Zwykła parzona kawa: 96 mg na 240 ml

Gorzka czekolada: 80 mg na 100 g

Napoje energetyzujące: 72 mg na 240 ml

Czarna herbata: 47 mg na 240 ml

Napoje typu cola: 33 mg na 355 ml

Gorąca czekolada: 7 mg na 240 ml.

Oczywiste jest, że ilość kofeiny w kawie bezkofeinowej jest minimalna w porównaniu z innymi produktami zawierającymi kofeinę. Należy jednak pamiętać, że niektóre komercyjne kawy bezkofeinowe mogą zawierać większe ilości kofeiny. Na przykład jedno badanie wykazało, że komercyjna kawa bezkofeinowa zawierała do prawie 14 mg kofeiny w 475 ml.

Jaka ilość kawy bezkofeinowej jest bezpieczna podczas ciąży?

Nie ma oficjalnych wytycznych dotyczących kawy bezkofeinowej i ciąży. Niemniej jednak, ze względu na bardzo małe ilości kofeiny w kawie bezkofeinowej, prawdopodobnie można ją bezpiecznie pić w czasie ciąży, ale z umiarem. Jednak niektórzy twierdzą, że kawa bezkofeinowa wiąże się ze zwiększonym ryzykiem poronienia.

Większość z tych twierdzeń wydaje się opierać na badaniu z 1997 roku, które wykazało, że kobiety, które wypiły 3 lub więcej filiżanek (ponad 710 ml) kawy bezkofeinowej w pierwszym trymestrze ciąży, miały o 2,4 większe ryzyko poronienia niż kobiety, które jej nie piły.

W badaniu z 2018 r. stwierdzono podobne wyniki.

Mimo to należy zauważyć, że autorzy badań stwierdzili, że wyniki były najprawdopodobniej spowodowane błędem w zestawie danych badawczych, a nie samą kawą bezkofeinową. Dlatego zastąpienie porannej filiżanki kawy bezkofeinową nie powinno być powodem do niepokoju.

Mimo to, jeśli chcesz całkowicie uniknąć kofeiny w czasie ciąży, wybierz gorące napoje bez kofeiny, takie jak bezpieczne dla ciąży herbatki ziołowe i owocowe, gorącą wodę z cytryną i miodem, czy złociste mleko.

