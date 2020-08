Bezglutenowa mąka bananowa – czy warto ją stosować do wypieków?

Mąka bananowa jest bezglutenowa, dzięki czemu jest dobrym wyborem dla osób z nadwrażliwością na gluten lub celiakią. Jest również bogata w potas, błonnik i odporną skrobię oraz ma niski indeks glikemiczny, co oznacza, że ​​nie spowoduje wzrostu poziomu cukru we krwi. Ze względu na proces suszenia i mielenia mąka bananowa ma jasnobrązowy kolor. Oznacza to, że wypieki wychodzą nieco ciemniejsze, niż przy użyciu zwykłej mąki uniwersalnej.

Właściwości mąki bananowej

1. Ma wysoką zawartość skrobi.

Zielone banany są dobrym źródłem odpornej skrobi. Jest to rodzaj prebiotycznego błonnika, który odżywia zdrowe bakterie w jelitach, zwiększa wrażliwość na insulinę (co pomaga utrzymać poziom cukru we krwi na stałym poziomie) i powoli rozkłada się w przewodzie pokarmowym. Chociaż etykiety żywności nie wymieniają odpornej skrobi, prawdopodobnie stanowi ona większość błonnika w mące bananowej.

2. Jest idealna do wypieków.

Oczywiście możesz zrobić z niej tylko chleb bananowy, ale możesz również użyć ją do zrobienia innych wypieków, np. babeczek. Dzięki zawartości skrobi (i temu, że jest całkowicie bezpieczna do spożycia na surowo), możesz dodać łyżkę lub dwie mąki bananowej do koktajli, aby uzyskać dodatkowy błonnik i moc wytrzymałej skrobi. Ponadto, zamiast robić zasmażkę z mąki i masła, aby zagęścić zupy i curry, możesz po prostu przesiać 1 łyżkę stołową bezpośrednio do potraw.

3. Wyjątkowo smakuje

Mąka bananowa jest wytwarzana przez siekanie i suszenie obranych zielonych bananów, a następnie mielenie ich na drobny proszek o konsystencji podobnej do proszku pszennego, dzięki czemu w naturalny sposób będzie miał delikatny smak banana. Jeśli nigdy wcześniej tego nie próbowałeś, dobrze jest zacząć od użycia jej w czymś słodkim, takim jak chleb bananowy lub ciasto, w których smak bananowy będzie się dobrze łączył. Prawdopodobnie możesz również zmniejszyć ilość cukru w ​​przepisie.