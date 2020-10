Jaka jest różnica między kaloriami a kilodżulami?

Kalorie, kcal – główne różnice

Kalorie mogą być „małe” lub „duże”. Jeśli litera „c” w oznaczeniu kalorii jest duża, oznacza dużą kalorię, zaś mała litera oznacza małą kalorię. Duża kaloria określa ilość energii potrzebnej do podniesienia temperatury 1 kg wody o 1 °C. Z drugiej strony mała kaloria określa ilość energii potrzebnej do podniesienia temperatury 1 grama wody o 1 °C. Taka terminologia przyjęła się w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z tymi definicjami 1 duża kaloria równa się 1000 małych kalorii, ponieważ 1 kg to 1000 gramów.

Aby uniknąć pomyłki między dużymi i małymi kaloriami, uważa się, że termin kilokaloria – gdzie przedrostek „kilo” oznacza 1000 – został utworzony w odniesieniu do dużej kalorii. Pojęcie „małej kalorii” jest obecnie rzadko używane poza badaniami z zakresu fizyki i chemii.

Obecnie terminy „kalorie” i „kcal” są używane zamiennie i odnoszą się do tej samej ilości energii w stosunku do pożywienia lub energii spalonej podczas ćwiczeń. Dlatego nie trzeba ich konwertować, ponieważ 1 kilokaloria to 1 kaloria w odżywianiu.

Kalorie a kilodżule (kJ)

Kalorie można również wyrazić w kilodżulach (kJ). Jedna kaloria (kcal) to 4,18 kJ lub 4184 dżule (J). Aby zmienić wyrażenie miary z kalorii na kJ, należy pomnożyć liczbę kalorii przez 4,18. I odwrotnie, aby przeliczyć kJ na kalorie, podziel liczbę kJ przez 4,18. Na przykład średniej wielkości banan (118 gramów) dostarcza 105 kalorii (kcal) lub 439 kJ energii.

Stosowanie terminów: kalorie, kcal, kJ

Producenci żywności i napojów zobowiązani są do umieszczania na swoich produktach etykiet z informacjami o wartości odżywczej. Etykieta zawiera między innymi informacje o ilości energii zawartej w produkcie w przeliczeniu na porcję lub wagę.

Etykieta z informacjami o wartości odżywczej ma na celu pomóc w informowaniu o wartościach odżywczych pakowanej żywności i napojów, a także o tym, czy zawierają one składniki, których być może trzeba unikać ze względu na alergię, nietolerancję lub osobiste preferencje.

W zależności od miejsca zamieszkania tabela informacji o wartościach odżywczych może wyrażać wartość energetyczną żywności lub napoju w postaci kalorii, kcal, kJ lub ich kombinacji:

Unia Europejska: kJ i kcal

Stany Zjednoczone: kalorie

Kanada: kalorie

Australia i Nowa Zelandia: kJ lub kJ i kcal



Chiny: kJ.

Producenci określają liczbę kalorii zawartych w żywności lub napoju na podstawie ilości zawartych w danym produkcie składników odżywczych dostarczających energię.

Składniki odżywcze a kalorie, kcal i kJ

Trzy główne składniki odżywcze dostarczające energię to białko, węglowodany i tłuszcze.

Białko i węglowodany dostarczają około 4 kalorie (16,7 kJ) na gram, a tłuszcz – 9 kalorii na gram (37,6 kJ). Alkohol dostarcza również 7 kalorii (29,3 kJ) na gram.

Producenci zaokrąglają wartości do najbliższego 1-gramowego przyrostu, więc samodzielne obliczanie liczby kalorii lub kJ w przypadku każdego z makroskładników, suma może nieznacznie różnić się od liczby podanej w wykazie wartości odżywczych.

Ponadto etykiety żywieniowe produktów zawierających błonnik, który jest klasyfikowany jako węglowodan, mogą zawierać mniej kalorii niż wartość, którą wyliczysz. Dzieje się tak, ponieważ błonnik, w zależności od rodzaju, może być niestrawny lub słabo trawiony, przez co dostarcza niewiele kalorii lub wcale.

