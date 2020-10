Jesienne spacery na odchudzanie. Jakie powinny mieć zasady?

Jesienne spacery to świetny sposób, aby zachować formę przez ostatnie miesiące w roku. I chociaż 30-45-minutowy spacer siłowy 4-5 dni w tygodniu powinien wystarczyć, nie poprzestawaj na tym. Aby osiągnąć swoje cele związane z utratą wagi, staraj się w miarę możliwości brać udział w krótkich spacerach trwających 20 minut lub krócej przez cały dzień. Muszą jednak być w nieco szybszym tempie i spełniać kilka warunków:

spaceruj po posiłkach, co pomoże kontrolować poziom cukru we krwi, zapobiegnie apetytowi na więcej jedzenia i przyspieszy metabolizm

załatwiając codzienne sprawy chodź między miejscami docelowymi, zamiast jechać, gdy jest to kilometr lub mniej

wybierz się na krótki spacer dodatkowo wtedy, gdy czujesz się sfrustrowany lub zestresowany

zawsze idź schodami zamiast jechać windą

Zwiększ tempo spaceru

Zwiększenie prędkości chodzenia w parku to jeden ze sposobów na przyspieszenie akcji serca i spalenie większej ilości kalorii. Oprócz przyspieszenia tempa, naukowcy z Ohio State University odkryli również, że zmienianie prędkości chodu podczas ćwiczeń może pomóc spalić do 20% więcej kalorii niż utrzymanie stałego tempa.

Podczas spaceru wykonuj jedną 30-sekundową serię co 5 minut, idąc tak szybko, jak to możliwe, bez biegania. Następnie wykonaj wolniejszy 30-sekundowy spacer regeneracyjny, zanim powrócisz do normalnego tempa aktywnego marszu.

Uruchom ramiona

Choć może to wyglądać głupio, lekkie wymachiwanie rękami podczas chodzenia ma dodatkowe zalety. Pomoże to przyspieszyć tempo, wytrenować górną część ciała i spalić do 10% więcej kalorii w porównaniu z naturalnym ruchem ramionami.

Zegnij ramiona do 90 stopni i zachowaj ten kształt. Ramię powinno sięgać za ciało tak daleko, jak to tylko możliwe, wygodnie i naturalnie. Podczas wznoszenia ręka powinna unieść się do poziomu klatki piersiowej.

Wyznacz liczbę kroków

Wyznaczanie celów jest ważne, aby zachować motywację. Jednym z najlepszych celów jest praca nad zwiększeniem liczby kroków, które robisz dziennie. Im więcej zrobisz kroków, tym większe prawdopodobieństwo, że schudniesz. Skrócenie kroku może również pomóc przyspieszyć tempo. Jeśli poważnie myślisz o utracie wagi, staraj się zacząć od 10000 dziennie i zwiększaj liczbę kroków od tego momentu, jak możesz to tolerować.