Papryczki chilli szturmem podbijają świat medycyny. Dlaczego?

Najnowsze badania, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji naukowej American Heart Association 2020, wskazują na szereg korzyści zdrowotnych wynikających ze spożywania papryczek chilli.

Kapsaicyna w papryczkach chilli

Udowodniono już, że papryczki chili mogą mieć działanie przeciwzapalne, przeciwutleniające, przeciwnowotworowe i regulujące poziom glukozy we krwi. Wpływa na to kapsaicyna – główny związek chemiczny zawarty w papryczce chili. To on właśnie nadaje jej pikantności. Analiza wykazała, że ludzie, którzy jedli papryczki chilli, byli o 26 proc. mniej narażeni na ryzyko śmierci z powodu chorób serca, a także o 23 proc. mniejsze ryzyko zgonu z powodu raka.

Papryczki chilli a metabolizm

Obecna w chilli kapsaicyna może pomóc zarówno w zachowaniu zdrowia serca, jak i wzmocnieniu układu odpornościowego. Od dawna jest stosowana w maściach do stosowania miejscowego na ból stawów. – Wykazano, że papryczki chili powodują zwiększone uczucie sytości, a także zwiększają metabolizm – skomentował Jamie Alan z Uniwersytetu Stanowego Michigan – Można śmiało powiedzieć, że może to przynieść korzyści, chociaż nie jest jasne, ile i jaki rodzaj papryczek jeść. Będzie to przedmiotem dalszych badań naukowych.

Czytaj też:

Dlaczego rak trzustki jest tak śmiertelny?