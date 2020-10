Bolą cię stawy? Oto 10 możliwych przyczyn tego stanu

Jeśli cierpisz na bóle stawów, nie jesteś sam. Trudno jest uzyskać dokładne statystyki dotyczące tego, ile osób zmaga się z tym problemem, biorąc pod uwagę, że może to być spowodowane wieloma różnymi czynnikami. Jednak jedno badanie wykazało, że nawet 30% dorosłych w USA zgłosiło jakąś formę bólu stawów w ciągu ostatnich 30 dni.

Ból stawów – co to jest? Objawy

Ból stawów definiuje się jako odczuwanie dyskomfortu w obrębie jednego lub więcej stawów, zgodnie z danymi Narodowej Biblioteki Medycznej Stanów Zjednoczonych. Chociaż ogólny ból jest częstym sygnałem, możesz również odczuwać obrzęk, uczucie ciepła, tkliwość, zaczerwienienie i ból podczas poruszania się.

Kiedy przyczyna dyskomfortu jest ci znana lub oczywista, zwykle nie ma powodu do paniki (chociaż nadal powinieneś udać się do lekarza, jeśli nie ustąpi). Ale co, jeśli bolą cię stawy i nie masz pojęcia, dlaczego? Czy masz też inne dziwne objawy, których nie możesz wyjaśnić?

W rzadkich przypadkach ból stawów może być sygnałem, że dzieje się coś poważnego, na przykład... choroba przenoszona drogą płciową(!) lub zaburzenie autoimmunologiczne. Ale w wielu przypadkach prawdopodobnie bolą cię stawy z powodu bardziej powszechnego problemu. Oto przegląd niektórych chorób, które mogą powodować ból stawów, od bardziej powszechnych do tych naprawdę rzadkich i niespodziewanych.

Ból stawów – przyczyny