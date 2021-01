Czy banany powodują zaparcia? Możesz być zaskoczony

Banany mogą być częścią zdrowej diety, ponieważ oferują wiele składników odżywczych: Przeciętny banan zawiera 1 gram białka, 3 gramy błonnika i mniej niż 1 gram tłuszczu. Jest również bogaty w potas (422 mg), magnez (32 mg), witaminę C (10 mg) i witaminę B6 (0,4 mg).

Czy banany powodują zaparcia?

Banany są bogate w błonnik, który jest kluczowy w walce z zaparciami i wzdęciami. Jednym z powodów, dla których wiele osób może odczuwać zaparcia podczas jedzenia bananów jest to, że błonnik potrzebuje wody, aby wykonać swoją pracę. Dlatego upewnij się, że pijesz co najmniej 2 litry wody dziennie, jeśli spożywasz często banany lub stosujesz dietę bogatą w błonnik. Chociaż jedzenie bananów jest zdrowe, powinieneś być świadomy ich ilości i uważać, aby nie przesadzić: typowy banan zawiera około 30 gramów węglowodanów i 14 gramów cukru. Warto również zwrócić uwagę na to, jak dojrzały jest banan. Niedojrzałe banany mają więcej skrobi, podczas gdy dojrzałe mają więcej błonnika.

„Niedojrzałe banany – te zielonkawożółte – mogą powodować zaparcia, podczas gdy dojrzałe banany mogą je złagodzić” – mówi dietetyk i holistyczna trenerka zdrowia Jen Silverman.

„Banany zawierają rozpuszczalny błonnik, który pęcznieje w żołądku jak gąbka i sprawia, że czujesz się pełny” – mówi założycielka aplikacji dietetycznej Tanya Zuckerbrot. „Rozpuszczalny błonnik wiąże się również z kaloriami i tłuszczem w żołądku i jelitach i wyciąga je z organizmu, zanim dostaną się do krwiobiegu oraz reguluje poziom glukozy we krwi”. Wskutek tego jedzenie bananów może być dobrym źródłem energii i pomagać w regularnym wypróżnianiu.

