Gazy, wzdęcia i ból, czyli 10 oznak choroby jelit. Na co zwrócić uwagę?

Jeśli twoje jelita nie są w dobrej formie, możesz odczuwać pewne objawy trawienne, takie jak gazy, wzdęcia i zaparcia. Ale są też mniej oczywiste oznaki, niż długi pobyt w toalecie. Słaba koncentracja, zmęczenie i problemy skórne mogą również wskazywać na problemy z jelitami.

Oznaki choroby jelit

1. Gazy i wzdęcia

Gazy są wytwarzane jako normalna część procesu trawienia i fermentacji w jelitach, jednak niektóre szczepy bakterii jelitowych w naturalny sposób wytwarzają więcej gazu niż inne. Jeśli masz więcej tych „złych” szczepów wytwarzających mocne gazy, może to prowadzić do nadmiernej fermentacji i zatrzymywania gazów w jelitach. Często także pojawią się wzdęcia.

2. Biegunka

Każdy naturalnie doświadcza biegunki co jakiś czas, ale przewlekła lub ostra biegunka może być oznaką choroby. Dotyczy to infekcji bakteryjnej – najczęściej namnożenia bakterii Clostridioides difficile, które co prawda żyją w jelitach w niewielkich ilościach, ale mogą powodować problemy, gdy jest ich zbyt dużo. Biegunka może również przyczynić się do dysbiozy jelit (zaburzenia równowagi jelit).

3. Zaparcia

Zaparcia to także bardzo popularny problem związany z funkcjonowaniem jelit. Chociaż naukowcom nie udało się wskazać podstawowej przyczyny zaparć (może powodować je wiele czynników), w jednym przeglądzie naukowym wykazano, że zaparcia są związane z zaburzeniem równowagi jelit. Dotyczy to również zespół jelita drażliwego z zaparciami (IBS-C). Dlatego jeśli zbyt długo cierpisz na zaparcia, udaj się do lekarza.

4. Zaburzenia nastroju

Nauka wciąż zajmuje się zrozumieniem tego, jak stan jelit i samopoczucie są ze sobą powiązane. Wiadomo już, że mikrobiom jelitowy odgrywa istotną rolę w utrzymaniu zdrowia psychicznego. Chociaż dokładne mechanizmy nie są do końca jasne, pewne hormony wytwarzane w jelitach – zwane łącznie peptydami jelitowymi – kontrolują sygnalizację między jelitami a mózgiem i odwrotnie (tzw. oś jelito-mózg). Jeśli równowaga hormonalna zostanie naruszona, możesz odczuwać niepokój i zaburzenia nastroju. Obserwuj więc pracę jelit oraz własne samopoczucie.

5. Słaba koncentracja

Czy zdolność mózgu do koncentracji może być połączona ze zdrowiem jelit? Tak, ponieważ jelita wytwarzają neuroprzekaźniki, które są bezpośrednio związane z funkcjami poznawczymi, takimi jak nastrój, myśli i koncentracja. Badania pokazują, że dysbioza jelit (zaburzenie równowagi jelitowej) może negatywnie wpływać na uczenie się i pamięć oraz przyczyniać się do reakcji zapalnych w mózgu.

6. Zapalenie skóry i trądzik

Chociaż problemy takie jak egzema, łuszczyca, trądzik i inne mają wiele przyczyn, w niektórych przypadkach winne są jelita. Twoje jelita są w bezpośrednim połączeniu ze skórą, wpływając na jej stan. Skóra również ma własny mikrobiom, na stan którego wpływają bakterie jelitowe. Brak równowagi w jelitach może powodować brak równowagi w skórze, a co za tym idzie trądzik, atopowe zapalenie skóry i łuszczycę. Przy występowaniu tych problemów warto zbadać swoje jelita. W wielu przypadkach wystarcza już zmiana diety.

7. Chęć spożywania cukru

Jeśli twoje jelita zawierają zbyt dużo drożdży, może to prowadzić do silnego łaknienia cukru, które ostatecznie utrwala niezdrowe nawyki. Mikroby w jelitach dążą do tego, abyś spożywał pokarmy, które je odżywiają i pomagają im rosnąć. Nie zawsze jest to cukier (tak jak w przypadku drożdży). Na przykład bakterie Bifidobacteria rosną dzięki błonnikowi pokarmowemu, a Bacteroidetes dzięki tłuszczom

8. Chroniczne zmęczenie

Związek między chorymi jelitami a chronicznym zmęczeniem jest bardzo silny. Badania pokazują, że osoby z zespołem chronicznego zmęczenia często mają nieprawidłowy poziom niektórych rodzajów bakterii jelitowych. Niezdrowe jelita mogą również negatywnie wpływać na rytm dobowy, co może zakłócać sen i powodować uczucie nadmiernego zmęczenia w ciągu dnia.

9. Otyłość i przyrost masy ciała

Niektóre rodzaje bakterii jelitowych mogą wpływać na przyrost masy ciała. Bakterie jelitowe pomagają rozkładać żywność i wchłanianie składników odżywczych przez organizm. Istnieje kilka czynników, które przyczyniają się do przyrostu masy ciała, ale często pomija się rolę bakterii w jelitach. Dlatego otyła osoba często ma problemy z jelitami.

10. Choroby autoimmunologiczne

Kiedy twoje jelita są zdrowe, układ odpornościowy również funkcjonuje prawidłowo. Ale źle działający układ odpornościowy może prowadzić do zaburzeń odporności, takich jak choroby autoimmunologiczne. Mikrobiom jelitowy bezpośrednio wpływa na układ odpornościowy. Ostatnie badania wykazały korelację między wchłanianiem witaminy D a zdrowiem jelit.

Czytaj też:

Co twój stolec mówi o twoim zdrowiu? O to wszyscy wstydzą się zapytaćCzytaj też:

Dlaczego warto przyjmować probiotyki? O tym mogłeś nie wiedzieć