Naukowcy: Jedzenie smakuje lepiej, jeśli obejrzysz je przed powąchaniem

„Zasadniczo zapachy odgrywają bardzo istotny wpływ na postrzeganie smaku; jednak, co ciekawe, ludzie mogą lepiej przetwarzać zapach w swoich mózgach, gdy poprzedza go wizualna wskazówka, na przykład kolor” – wyjaśnił prof. Dipayan Biswas z USF Frank Harvey. Odkrycia grupy badaczy z University of South Florida mogą być przydatne również dla sklepów spożywczych, aby w określony sposób rozmieszczać towar.

Konsumpcja pokarmu a zmysły

Badania opublikowane w Journal of Consumer Psychology pokazują, że jedzenie smakuje lepiej, jeśli zobaczysz je przed powąchaniem. W pierwszym eksperymencie blisko 200 uczestników spożywało produkty opakowane w przezroczyste oraz zaciemnione opakowanie. Następnie oceniano je wizualnie i zapachowo w różnej kolejności. Pomimo tego, że produkt był ten sam, uczestnicy ocenili jego smak wyżej, gdy mogli zobaczyć produkt przed powąchaniem. Zasada ta sprawdziła się dla różnych grup pokarmów: np. słodyczy i owoców, a także dla napojów.

„Możliwość zobaczenia produktu spożywczego przed jego wąchaniem pomaga w łatwiejszym przetwarzaniu sygnatury zapachowej, co z kolei poprawia percepcję smaku żywności” – wyjaśnił prof. Dipayan Biswas.

W czym pomogą odkrycia?

Te odkrycia są bardzo korzystne dla supermarketów, gdzie sugeruje się instalowanie większej liczby szklanych gablot, aby ułatwić klientowi oglądanie artykułów spożywczych. Prof. Biswas podkreśla, że teoria ta dotyczy również takich produktów jak chipsy ziemniaczane, które sprzedawane w przezroczystych opakowaniach potencjalnie mogą wzbudzić większe zainteresowanie.

