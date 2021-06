Maliny: pyszne owoce, które mają wiele właściwości zdrowotnych. Jak zrobić sok z malin?

Maliny to pyszne letnie owoce wykorzystywane do deserów, ciast i smoothies. Zawierają szereg witamin i mikroelementów, mają niski indeks glikemiczny, więc mogą je jeść osoby chorujące na cukrzycę. Oprócz tego, że świetnie smakują, mają wiele właściwości zdrowotnych, dlatego są wykorzystywane do leczenia przeziębień, gorączek i bolesnych miesiączek. Co warto wiedzieć o malinach?

Maliny – co to za owoce?

Maliny to krzewy, które należą do rodziny różowatych. Porastają ogrody oraz lasy całej Europy i północnej Azji. Aby mogły zakwitnąć i wydać owoce, potrzebują szczególnych warunków klimatycznych: mocno nasłonecznionego stanowiska i żyznej ziemi, która ma kwaśny odczyn.

Najpopularniejsze owoce mają kolor soczyście różowy. Są pachnące, słodkie i niestety szybko się psują, dlatego po zebraniu owoców należy od razu wykorzystać je w celach kulinarnych lub przetwórczych. Można także spotkać maliny żółte czy czarne.

Odmiany owoców

W ogrodach najczęściej sadzone są odmiany malin, które wydają owoce co dwa lata. Krzewy te owocują od czerwca aż do końca lipca. Do najpopularniejszych odmian należą Glen Ample, Laszka, Benefis, Sokolica.

Co ciekawe, Polska przoduje w produkcji malin i jest jednym z największych światowych producentów. Najwięcej malin uprawia się na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Oprócz odmian dwuletnich uprawiane są również jednoroczne, dzięki czemu coraz częściej w sklepach możemy kupić owoce od wiosny aż do późnej jesieni.

Właściwości zdrowotne owoców

Maliny są bardzo zdrowe. Mają mało cukru, za to dużo witamin (m.in. A, B, E, K) i składników mineralnych (żelaza, wapnia, magnezu, potasu, fosforu, cynku). Oprócz tego zawierają pektyny, antocyjany, kwasy organiczne, salicylany.

Dzięki zawartości garbników, flawonoidów i kwasu ferulowego uważane są za owoce, które wykazują działanie antynowotworowe. Ponadto według ostatnich badań maliny mogą hamować rozwój już istniejącego nowotworu.

Sok na przeziębienie

Sok z malin to sprawdzony sposób na infekcje górnych dróg oddechowych i przeziębienie. Zawiera dużo witaminy C, która uszczelnia naczynia krwionośne, dzięki czemu poprawia zdolności obronne organizmu przed wirusami i bakteriami.

Dodatkowo wykazuje działanie napotne, przez co sprzyja wydalaniu substancji chorobotwórczych z organizmu. Pomaga zwalczyć ból gardła, kaszel, działa przeciwzapalnie. Łagodzi również ból głowy spowodowany infekcją. Niektórzy uważają, że maliny są naturalnym odpowiednikiem aspiryny.

Owoce na zdrowe serce

Owoce malin zawierają dużo potasu i magnezu, dzięki czemu wspomagają pracę układu sercowo-naczyniowego. Pomagają zapobiegać chorobom serca, zawałom, miażdżycy czy nadciśnieniu tętniczemu.

Napar na bolesne miesiączki

Napar z liści malin ma działanie rozkurczowe, dzięki czemu sprzyja łagodzeniu bolesnych miesiączek. Aby go przyrządzić, wystarczy zalać wrzątkiem suszone lub świeże liście malin.

Po napary można sięgać w przypadku obfitych menstruacji, w których czasie dolegliwości bólowe są tak silne, że kobiety nie są w stanie normalnie funkcjonować. Warto jednak podkreślić, że nie są one polecane kobietom w ciąży.

Lekarstwo na biegunkę

Liście malin wykorzystywane są również do leczenia chorób układu pokarmowego, np. zatruć wywołujących biegunki czy ból żołądka. Działają przeciwzapalnie i zwalczają bakterie, dzięki czemu pomagają pozbyć się dolegliwości żołądkowych.

Jak zrobić sok z malin?

Aby przyrządzić sok z malin, potrzebny jest 1 kg owoców i 1 szklanka cukru. Do słoja należy wsypywać warstwami: owoce, cukier, owoce, cukier, aż do wykorzystania składników. Słój zakrywamy gazą i stawiamy w nasłonecznionym miejscu.

Gdy owoce puszczą sok, przelewamy przez sitko napój do buteleczki. I pyszny, domowy sok gotowy!

