Jaki wpływ na ciało ma spożywanie kalafiora? Oto kluczowe fakty

Kalafior zaliczany jest do warzyw krzyżowych – które wiązane są ze zmniejszonym ryzykiem niektórych nowotworów, w tym raka piersi i prostaty. Ponadto mogą poprawić zdrowie serca, regulując poziom cholesterolu i ciśnienia krwi. Do rodziny warzyw krzyżowych zalicza się także m.in. jarmuż, brokuły, brukselkę, kapustę czy rzepę.

Kalafior – wpływ na organizm człowieka

Warto zauważyć, że warzywo to jest naturalnym źródłem ważnych witamin i minerałów. Na przykład zawarta w nim witamina C wspomaga odporność, wapń – buduje kości, a fitochemikalia chronią przed działaniem czynników środowiskowych. Kalafior będzie także korzystny dla naszej sylwetki. Wiele osób zwraca się do kalafiora jako pożywienia o niskiej zawartości węglowodanów i kalorii, które jest przyjazne dla utraty wagi.

Na dużą uwagę zasługuje wspomniane działanie przeciwnowotworowe kalafiora. Zawiera on bowiem przeciwutleniacz zwany indolo-3-karbinolem, który powiązany został ze zmniejszonym ryzykiem rozwoju nowotworów układu rozrodczego zarówno u mężczyzn, jak i kobiet. Również zawarty w kalafiorze sulforafan wykazuje działanie przeciwnowotworowe.

Kalafior doskonale wzmocni też odporność – zawiera większe ilości witaminy C, niż zalecana dzienna dawka. Dlatego też gorąca, gęsta zupa kalafiorowa jest nie tylko wspaniałym daniem rozgrzewającym na zimę, ale też częścią profilaktyki zdrowia.

Czy jedzenie kalafiora może być niekorzystne dla zdrowia?

Jeśli chodzi o mniej przyjemne skutki jedzenia kalafiora, z pewnością nie raz wywoła w naszych jelitach gazy. Podobnie jak inne warzywa kapustne, kalafior zawiera złożoną rafinozę cukrową, przemieszczająca się w postaci niestrawionej do jelita grubego. Ponieważ fermentują tam bakterie, może to prowadzić do powstawania gazów i wzdęć.

Warto zwrócić też uwagę na jego spożycie w przypadku przyjmowania leków rozrzedzających krew. Ponieważ kalafior wspomaga jej krzepliwość, w przypadku dużego spożycia może dojść do niepożądanych interakcji. W niektórych przypadkach przyjmowanie zbyt dużej ilości witaminy K (np. z kalafiora) może spowodować, że dawka leku rozrzedzającego krew nie zadziała, co zwiększa ryzyko powstania niebezpiecznego zakrzepu krwi.

