Niesamowite właściwości czerwonej papryki w płatkach. To jedna z najzdrowszych przypraw

Kruszona papryka pojawiła się w XIX wieku we Włoszech, gdzie wykorzystywano ją do wzmocnienia smaku pizzy i dań makaronowych. Na przestrzeni lat pojawiło się wiele jej odmian, gdzie wykorzystuje się czerwoną paprykę z pieprzem cayenne i papryczki chilli w różnych proporcjach. Nie tylko świetnie komponują się z potrawami, ale mogą dostarczać mnóstwo korzyści zdrowotnych. Oto niektóre z nich.

Korzyści zdrowotne papryki w płatkach

Reguluje cukrzycę

Przeciwutleniacze, takie jak witamina C i karotenoidy w zmiażdżonej czerwonej papryce mogą pomóc obniżyć poziom cukru we krwi. Wyniki badań pokazały, że regularne spożywanie tej przyprawy obniża zapotrzebowanie na insulinę, co jest kluczowe przy tej chorobie.

Łagodzi rozstrój żołądka

Wydaje się, że ostre przyprawy mogą podrażniać jego żołądek, jednak papryka w płatkach może łagodzić jego rozstrój, a nawet wrzody. Naukowcy uważają, że zawarta w papryce kapsaicyna hamuje wydzielanie kwasu, stymuluje wydzielanie zasad, śluzu, a zwłaszcza przepływu krwi przez śluzówkę żołądka, co pomaga w gojeniu wrzodów.

Wzmacnia zdrowie serca

Ta wyrazista przyprawa wpływa na zdrowie układu krążenia, pośrednio obniżając ryzyko zawału serca, zatoru płucnego i udaru mózgu. Wykazano, że czerwone papryczki chili obniżają poziom cholesterolu, trójglicerydów i agregację płytek krwi, jednocześnie zwiększając zdolność organizmu do rozpuszczania fibryny, substancji będącej integralną częścią tworzenia skrzepów krwi.

Wzmacnia system odpornościowy

Czerwona papryka jest bogata w beta-karoten, który wzmocnia błony śluzowe. Ponieważ istnieją w całym ciele, a jedną z ich funkcji jest odpieranie ataków patogenów, składnik ten wzmacnia cały układ odpornościowy. Robi to w dwojaki sposób: papryczka sprawia, że człowiek zaczyna się bardziej pocić i ma większe pragnienia. To może spowodować, że będzie bardziej skłonny utrzymać wysoki poziom nawodnienia, częściej sięgając po płyny.

Czytaj też:

Papryczki chilli szturmem podbijają świat medycyny. Dlaczego?Czytaj też:

Paprykarz – kultowa pasta rybna ze Szczecina, która podbiła serca Polaków. Jak ją zrobić w domu?