Ile cukru powinien spożywać dorosły mężczyzna?

Obniżenie spożycia cukru jest integralną częścią redukcji kalorii, kontrolowania wagi i ochrony zdrowia serca. Choroby serca są główną przyczyną zgonów na świecie, zwiększa się też odsetek osób z nadwagą lub otyłością. Nawet jeśli nie masz nadwagi, dieta bogata w cukier zwiększa ryzyko zgonu z powodu chorób serca.

Ile cukru powinien spożywać mężczyzna?

Amerykańskie badania szacują, że przeciętny mężczyzna w wieku od 19 do 30 lat spożywa 15% kalorii z dodanych cukrów. Tymczasem według Światowej Organizacji Zdrowia spożycie cukru powinno stanowić ok. 10% ogółu energii. Przy średnim zapotrzebowaniu kalorycznym dla osoby dorosłej na poziomie 2000 kcal będzie to około 200 kcal. To równowartość 10-12 łyżeczek białego cukru, ponieważ jedna łyżeczka to ok. 20 kcal (5 gramów).

Biorąc pod uwagę, że mężczyźni w Ameryce ok. 30 roku życia spożywają średnio ponad 3500 kalorii dziennie, to ponad 500 dodatkowych kalorii z cukru. Z wiekiem spożycie cukru spada, ale nadal jest powyżej zalecanej ilości. Mężczyźni w wieku powyżej 50 lat otrzymują średnio 12% kalorii z dodanych cukrów.

Rodzaj cukru ma znaczenie

Eksperci przestrzegają też przed rodzajem cukru: ten naturalnie występujący w pożywieniu (np. owocach) będzie lepiej się trawił niż cukier dodawany do gotowych przekąsek. Jednak większość cukru w diecie pochodzi właśnie z dodanych cukrów. Zalicza się tu słodzone napoje, przekąski, słodycze. Dlatego też gdy wyeliminujemy z diety tego typu wyroby, prawdopodobnie uda nam się w większym stopniu zapanować nad spożyciem cukru.

Taki krok nie musi przerażać – zamiast dokonywać nagłych, radykalnych zmian, lepiej sukcesywnie skupiać się na zdrowszych opcjach. Zastąp napój gazowany na wodę z cytryną, a ciastka z na jogurt z owocami i muesli. To pierwszy krok w kierunku zmniejszenia spożycia cukru – najważniejsze, żebyś czerpał z niego przyjemność!

Pamiętaj, że produkty promowane jako zdrowa żywność również mogą być wypełnione cukrem. Niektóre batony proteinowe, owocowy jogurt, jogurt, koktajle owocowe, płatki śniadaniowe, a nawet sosy do sałatek mogą zawierać nadmiar tego składnika. Uważnie czytaj składy i omijaj produkty, które na pierwszym lub drugim miejscu w tabeli mają cukier. Wybieraj opcje o niskiej zawartości, lub bez dodatku cukru i sztucznych słodzików.

