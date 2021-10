Herbata sypana czy z torebki? Różnice między herbatą liściastą i ekspresową

W Polsce największą popularnością cieszy się czarna herbata, jednak coraz częściej i chętniej sięgamy również po inne jej odmiany. Czy lepiej wybierać herbaty z torebki czy sypane? Jaką rolę odgrywa technika zaparzania napoju? Przekonajmy się, co warto wiedzieć o herbacie.

Czym jest herbata?

Herbata to napój, który powstaje z liści i pąków krzewów herbacianych. Rosną one głównie we wschodniej Azji, w Chinach, Birmie, Malezji, Wietnamie, Indonezji, na Sri Lance, ale też w Brazylii czy w Peru. Są trudne w uprawie, wymagają mocno wilgotnej gleby oraz odpowiedniego klimatu.

Jakie są walory herbaty?

Herbata ma wiele wartości zdrowotnych. Dostarcza:

witaminy C

fluoru

przeciwutleniaczy

kofeinę

żelazo

Która herbata jest najzdrowsza?

Na rynku znajdziemy różne rodzaje herbat, m.in. czarną, zieloną, białą, czerwoną, żółtą, rooibos. Mają one inne wartości odżywcze i dostarczają inną dawkę kofeiny. Za najzdrowszą uważana jest biała herbata, która jest poddawana najmniejszej obróbce i zawiera najwyższą dawkę witaminy C.

Żółta herbata, tak jak zielona, zawiera dużo przeciwutletniaczy, a czerwona pozytywnie wpływa na procesy trawienne i wspiera pracę serca. Czarna herbata, która cieszy się największą popularnością, zawiera dużo teiny, pobudza, ale też korzystnie wpływa na regulację ciśnienia krwi.

Sypana czy z torebki?

Herbatę ekspresową lubimy za to, że możemy szybko przygotować ciepły napój, który nas rozgrzeje. Jest to jednak napój, który dostarcza zupełnie innych składników niż herbata sypana. Herbata liściasta ma prosty skład – składa się wyłącznie z liści, które zaparzamy. Dzięki temu wiemy, co spożywamy, a napój nie jest zanieczyszczony żadnymi innymi substancjami. Z przyczyn naturalnych herbata ta dostarcza więcej antyoksydantów niż ekspresowa.

Warto też pamiętać o tym, że herbata ekspresowa pakowana jest w torebki, które są wykonane z polimerów. W czasie parzenia mogą uwolnić się z nich szkodliwe związki, które nie powinny trafiać do organizmu.

Zalety herbaty liściastej

Herbata liściasta zawiera susz, który trzeba odpowiednio zaparzyć, by cieszyć się aromatycznym i zdrowym napojem. Kupując ją, warto zwrócić uwagę na to, by susz zawierał wyłącznie liście, a nie gałęzie i inne odpady. Jest to szczególnie istotne pry kupowaniu herbat na wagę.

Odpowiedni rodzaj herbaty może znacząco poprawić kondycję zdrowotną, opóźnić procesy starzenia się, obniżyć ciśnienie krwi, a nawet poziom cholesterolu. Wpływa także na procesy trawienne, pobudza metabolizm i przyspiesza odchudzanie.

Filiżanka dobrze zaparzonej herbaty może także poprawić nastrój, uspokoić nas i pomóc w walce z bezsennością. Jeśli chcemy się uspokoić, nie powinniśmy sięgać po zieloną herbatę, która działa mocno pobudzająco. Może nas ożywić nawet bardziej niż kawa! W tej sytuacji lepiej wybrać rooibos czy herbatę z melisy.

Jak działa herbata ekspresowa?

Herbata z torebki pozwala szybko przygotować ciepły napój bez używania dodatkowych akcesoriów np. zaparzaczy czy imbryków. Warto jednak pamiętać, że nie znamy dokładnie składu herbaty i nie wiemy, co znajduje się w saszetkach. Mogą tam być różne substancje zanieczyszczające napój. Szybkie zaparzanie nie służy również zdrowiu – taka herbata ma niewiele wartości odżywczych.

Jak przechowywać?

Herbatę liściastą należy dobrze przechowywać. Po zakupie warto wyjąć ją z papierowego opakowania i wsypać do metalowej lub porcelanowej puszki, by nie zawilgotniała. Przechowywana w odpowiedniej temperaturze na długo zachowa swój smak i aromat oraz cenne wartości zdrowotne.

