Siemię lniane – malutkie ziarenka o imponującej zawartości. Co się w nich znajduje?

Siemię lniane i olej lniany powszechnie przypisuje się wspomaganiu, a nawet leczeniu wielu dolegliwości. Wiele osób uważa również, że produkty z siemienia lnianego mogą zmniejszyć ryzyko niektórych chorób. Skład niepozornych ziarenek jest imponujący – oto, co w sobie skrywają.

Siemię lniane – właściwości odżywcze

Węglowodany

W siemieniu lnianym występują dwa różne rodzaje węglowodanów. Większość z nich to błonnik, który pozytywnie wpływa na zdrowie układu pokarmowego, a także pomaga regulować poziom cholesterolu we krwi i zwiększa uczucie sytości po jedzeniu. Pozostałe węglowodany w siemieniu lnianym pochodzą z cukru – jest to bardzo niewielka ilość naturalnie występującego cukru.

Tłuszcz

W łyżce stołowej nasion siemienia lnianego znajduje się nieco ponad 4 gramy tłuszczu i trochę mniej w tej samej ilości mielonej wersji siemienia lnianego. To przede wszystkim „dobry”, wielonienasycony rodzaj tłuszczu.

Białko

Dodanie siemienia lnianego do sałatki lub koktajlu może pomóc zwiększyć spożycie białka. 2 gramy białka w łyżce siemienia lnianego na łyżkę stołową to około 4% dziennego go spożycia przy diecie 2000 kalorii dziennie.

Witaminy i minerały

Siemię lniane dostarcza wielu ważnych mikroelementów, jednakże ze względu na niewielką ilość spożywanych nasion, koryści zdrowotne z ich źródeł są ograniczone. Pod względem składników mineralnych łyżka siemienia lnianego zapewnia 13% DRI (zalecanego dziennego spożycia) dla manganu i około 10% dla magnezu. Inne minerały w nasionach lnu to fosfor (7% RDI), miedź (6%) i selen (4%).

Przy dieice 2000 kalorii dziennie, porcja siemienia lnianego zapewnia 11% DRI tiaminy. Tiamina jest rozpuszczalną w wodzie witaminą B, która jest potrzebna organizmowi do metabolizowania węglowodanów i aminokwasów rozgałęzionych. Łyżka siemienia lnianego zawiera również 2% DRI niacyny, witaminy B6 i kwasu foliowego.

