Dlaczego solone orzeszki są popularne w barach? Sprawdź, co robią z twoim organizmem

Solone orzeszki ziemne królują wśród barowych przekąsek. Nie bez powodu. Jednak zjedzenie niewinnej z pozoru porcji orzeszków, ma niebagatelny wpływ na zdrowie, ale też to, ile wypijemy alkoholu.

Solone orzeszki niwelują gorzki smak

Barman chętnie podsuwa ci solone orzeszki? Nic dziwnego. Ma w tym własny interes. Słone przekąski wzmagają pragnienie, a to sprawia, że wypijesz więcej alkoholu czy innych napojów. Ale to nie wszystko. Nie bez powodu słone orzechy są uznawane za jeden z najlepszych dodatków do piwa. Sól... niweluje gorzki smak. Aby się o tym przekonać, możesz zrobić prosty eksperyment i wcale nie musisz sięgać po alkohol: spróbuj dodać odrobinę soli do kawy. Ta zależność w przypadku alkoholu działa też w drugą stronę: alkohol poprawia smak potraw tłustych i słonych.

Czy solone orzeszki są zdrowe?

Tu nie ma dobrych wiadomości. O ile same orzechy to przekąska kaloryczna, ale zarazem zdrowa, to te z dodatkiem soli i oleju palmowego lub słonecznikowego, mogą być źródłem poważnych kłopotów. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca mniej niż 5 g soli na dobę dla dorosłego człowieka. To oznacza, że zjadając większą paczkę solonych orzeszków, dostarczasz organizmowi właśnie taką dawkę soli. Są na rynku orzeszki, które zawierają nawet 2 g soli na 100 g. Częste jedzenie tego typu przekąsek m.in. powoduje wzrost ciśnienia krwi, zaburza pracę nerek, powoduje przybieranie na wadze.

Jakie orzechy wybrać na przekąskę?

Jeśli szukasz zdrowej przekąski, rada jest tylko jedna: sięgaj po orzeszki bez dodatków. Będą źródłem zdrowych tłuszczów i dostarczą organizmowi cennych mikroelementów. Jeśli jednak od czasu do czasu masz ochotę na orzeszki ziemne z solą, czytaj etykiety. Sięgnij po te z mniejszą zawartości soli, unikaj tych, które mają w składzie olej palmowy czy słonecznikowy.

