Nasiona chia kontra siemię lniane. Które z nich są zdrowsze?

Salvia hispanica to roślina, pochodząca z Meksyku i Gwatemali, której czarne nasiona znane są pod nazwą chia. Tysiące lat temu nasiona chia stanowiły pożywienie Azteków i Majów, a słowo „chia” określało siłę.

Linum, czyli len to roślina z rodziny lnowatych, którą spotkać można w różnych zakątkach świata. Niektóre gatunki jak: len złocisty, austriacki, karpacki, przeczyszczający, trwały i włochaty występują na terenie Polski. Za najcenniejszy uznawany jest len zwyczajny. Zalety lnu doceniano już w starożytności, dziś jego walory odkrywane są na nowo.

Składniki odżywcze

100 gramów nasion chia zawiera:

16,5 grama białka,

42,1 grama węglowodanów,

34,4 grama błonnika,

30,7 grama tłuszczu.

19 gramów białka,

30 gramów węglowodanów,

28 gramów błonnika,

43 gramy tłuszczu.

W 100 gramach nasion lnu znajduje się:

Porównanie obu rodzajów nasion wskazuje, że większą ilość błonnika uzyskamy z nasion chia. Dlatego dietetycy polecają je tym, którzy chcą schudnąć. Włókna błonnika powodują uczucie pełności i zapobiegają napadom głodu. Większą ilość białka natomiast znajdziemy w nasionach lnu.

Inne składniki odżywcze i minerały



Nasiona Chia są bogate w wiele składników odżywczych, takich jak:



mangan, fosfor, miedź, selen, żelazo, magnez, wapń.

Dzięki swoim właściwościom nasiona chia mogą wpływać na pracę układu trawiennego, serca i układu krążenia. Ich regularne spożycie wpływa na poprawę kondycji skóry. Nasiona Chia regulują również poziom cukru we krwi i obniżają ciśnienie krwi.



Nasiona lnu

Nasiona lnu są natomiast bogate w:



tiaminę, miedź, molibden, magnez, fosforlignany.



Te mikroelementy przyczyniają się do wzrostu tkanek, wzrostu komórek i prawidłowego funkcjonowania nerwów. Lignany, czyli naturalne związki chemiczne obecne w ziarnach lnu, to tzw. fitoestrogeny, które działają podobnie jak ludzkie estrogeny. Zalecane są zwłaszcza kobietom w okresie menopauzy. Nasiona lnu wykorzystywane są w leczeniu problemów trawiennych. Badania wykazały również, że suplementacja proszku lnianego przez 1-2 miesiące może zmniejszyć poziom cukru we krwi na czczo nawet o 20 proc.





Gluten



Nasiona chia są produktem bezglutenowym, podczas gdy nie każde nasiona lnu są wolne od glutenu.







Kalorie



100 gramów nasion chia i nasion lnu zawiera odpowiednio 486 i 534 kalorie. W tym porównaniu korzystniej więc wypadają nasiona chia, jako mniej kaloryczne. Dietetycy przypominają, że należy spożywać tyle kalorii, ile może być spalane przez organizm w celu uzyskania energii. Spożywanie większej ilości kalorii, prowadzi do przyrostu masy ciała.



