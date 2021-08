Chia – superfood, którego nazwa oznacza... siłę! 7 mało znanych zalet „ziarenek mocy”

Wystarczy zalać je wodą, by napęczniały i zwiększyły swoją objętość od 7 do 9 razy. Już po około 20 minutach pojawi się wówczas wokół nich charakterystyczna, galaretowana powłoczka, dzięki której szybciej stajemy się syci.

W ciągu doby nie powinniśmy jednak spożywać więcej niż 50 g nasion chia – zgodnie z pierwotną nazwą są bowiem na tyle silne, że mogą spowodować dolegliwości żołądkowe, ból brzucha, biegunki i zaparcia, a także zwiększyć krzepliwość krwi (co szkodzi zwłaszcza nadciśnieniowcom), zaburzyć działanie niektórych leków oraz ograniczyć wchłanianie witamin i żelaza.

W mniejszych ilościach (nie większych niż 1-2 łyżki w ciągu dnia) działają jednak niezwykle korzystnie na nasz organizm. Nie bez powodu zalicza się je do superfood, czyli najzdrowszej żywności na świecie, która jest w stanie doskonale odżywiać każdą komórkę naszego ciała.

Ich zalet jest bez liku. Wybraliśmy kilka tych najmniej oczywistych, z których nie wszyscy zdają sobie sprawę.

7 mało znanych zalet chia, czyli co potrafi szałwia hiszpańska?

Chia ma 6 razy więcej wapnia niż mleko i 8 razy więcej omega-3 niż... łosoś!



Choć warto zdawać sobie sprawę z tego, że roślinne źródła kwasów omega są gorzej przyswajalne niż zwierzęce, to nasiona chia i tak są godnym polecenia składnikiem diety. To jednak nie koniec ich zalet. Zaledwie 15 g nasion szałwii hiszpańskiej ma bowiem:

15 razy więcej magnezu niż brokuły3 razy więcej żelaza niż szpinak2 razy więcej błonnika niż otręby (błonnik stanowi około 40 proc. zawartości chia, w 100 g jest go aż 34,4 g)



Nasiona chia mogą opóźniać efekty starzenia i sprawiają, że... piękniejemy



Dzięki temu, że zawierają mnóstwo przeciwutleniaczy i cennych składników odżywczych (zwłaszcza związków fenolowych) działają jak „eliksir młodości” – spowalniają naturalny proces starzenia się organizmu, a także poprawiają wygląd włosów i paznokci.

Włączenie szałwii hiszpańskiej do codziennej diety sprawia, że dobrze odżywiona skóra zaczyna szybciej się regenerować.



Chia ma znakomity wpływ na sece



„Ziarenka mocy” obniżają ciśnienie krwi i mają dobry wpływ na gospodarkę lipidową. Dzięki sporej zawartości antyoksydantów zmniejszają tzw. stres oksydacyjny, dzięki czemu jesteśmy mniej zagrożeni miażdżycą, a nawet zawałem mięśnia sercowego.



Chia obniża poziom cholesterolu i trójglicerydów



Takie właściwości przydadzą się nie tylko osobom zagrożonym rozwojem cukrzycy typu 2, ale także wszystkim, którym grozi miażdżyca i wiele różnych chorób cywilizacyjnych. Regularne spożywanie szałwii hiszpańskiej może regulować poziom cukru we krwi i zapobiegać jego nagłym wahaniom, dzięki czemu wyrzuty insuliny następują w odpowiednim momencie.



Po nasiona chia powinni sięgać sportowcy – dodają sił i dobrze nawadniają



Niewielkie i całkiem niepozorne ziarenka szałwii hiszpańskiej nie tylko dodają nam energii – co jest ważne przy systematycznym uprawianiu aktywności fizycznej, ale także są w stanie magazynować wodę. Dzięki galaretowatej otoczce ułatwiają odpowiednie nawodnienie organizmu. Za ich sprawą podczas wysiłku nieco wolniej więc będziemy tracić wodę.



Nasiona chia mają dobry wpływ na kości



W 100 g szałwii hiszpańskiej jest aż 631 mg dobrze przyswajalnego wapnia (więcej niż w krowim mleku). W chia można znaleźć też sporo cennych składników nie tylko dla naszych kości, ale i zębów. Doskonale na nie wpłynie obecny w tych nasionach fosfor, witamina A oraz działający przeciwbakteryjnie cynk, który dobrze działa na płytkę nazębną.



Szałwia hiszpańska koi nerwy i ma dobry wpływ na nasz nastrój



Dzięki wysokiej zawartości kwasów omega chia może ułatwiać nam myślenie i sprawiać, że łatwiej będzie się nam koncentrować na wykonywanych zadaniach. na dodatek mają dobry wpływ na pamięć oraz cały układ nerwowy.

Poleca się je zwłaszcza osobom uczącym się i pracującym umysłowo oraz wszystkim, którzy mają skłonności depresyjne i szukają dobrego sposobu na skuteczną poprawę nastroju.Czytaj też:

