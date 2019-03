Suplementy diety, które pomagają zatrzymać młodość

Mikroalgi

Regularna detoksykacja organizmu chroni nas przed gorszym samopoczuciem, stanami zapalnymi i zaburzeniami trawiennymi. Nie potrzeba do tego magicznych naparów, wystarczy dodać do diety chlorellę lub spirulinę – mikroalgi, które słyną ze swoich właściwości detoksykacyjnych.

Jest dostępny w postaci proszku, tabletek lub kapsułek. Ma korzystny wpływ na utrzymanie jędrności i elastyczności skóry. Przyczynia się do poprawy funkcjonowania stawów i ich mobilności. Zapewnia wytrzymałość i elastyczność łącznych skóry, więzadeł oraz ścięgien. Na rynku dostępne są suplementy w formie koktajli, zawierające witaminę C, organiczny baobab oraz inulinę – mieszankę składników, które pozwalają zachować młodość na dłużej.

Witamina C

Wspomaga naturalną produkcję kolagenu, dlatego wiele suplementów diety zawiera oba te elementy – przyjmowane w parze dają lepsze rezultaty. Witamina C sama w sobie jest też silnym antyoksydantem, który walczy z wolnymi rodnikami, spowalniając procesy starzenia i chroniąc przed rozwojem wielu poważnych chorób.

Kwas hialuronowy

Nie trzeba sobie niczego ostrzykiwać, żeby skorzystać z jego cudownych właściwości. Dzięki zdolności zatrzymywania wody przeciwdziała procesom starzenia – m.in. powstawaniu zmarszczek oraz odpowiada za nawilżenie włosów i wzmocnienie paznokci. Przyjmowanie kwasu hialuronowego w formie suplementu diety daje więc rewelacyjne rezultaty.

Ashwagandha

To słynne ajurwedyjskie zioło, które wykazuje działanie antyoksydacyjne. Zalicza się do tzw. adaptogenów, które wpływają na kondycję psychiczną człowieka. Ashwagandha przyczynia się do utrzymania dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego oraz daje wsparcie w okresach napięcia nerwowego. Pomaga w utrzymaniu zdrowia skóry, wykazując efekt odmładzający.

