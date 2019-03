Suplementy diety przydatne przy detoksykacji organizmu

Błonnik pokarmowy

Jest niezbędnym elementem codziennej diety, ponieważ poprawia metabolizm, zapobiega rozwojowi raka jelita grubego, obniża ciśnienie krwi i reguluje wypróżnienia. Ta ostatnia funkcja jest szczególnie ważna w kontekście detoksykacji organizmu. Można się zdziwić, ile złogów potrafi zalegać w naszych jelitach, jeśli mamy tendencję do zaparć.

Chlorella

To rodzaj mikroalg, które słyną ze swoich właściwości prozdrowotnych. NASA rozważało włączenie jej do jadłospisu kosmonautów ze względu na silne działanie regenerujące. Jest doskonałym źródłem białka, żelaza i potasu. Ma nawet więcej wapnia niż mleko. Zaleca się ją w celu odtrucia organizmu i pozbycia się z niego metali ciężkich. Chlorella zapobiega także przenikaniu do organizmu pestycydów i azotanów, a te – jak wiemy – powszechnie występują w pożywieniu.

Młody jęczmień

To sproszkowana trawa we wczesnej fazie wzrostu. Właśnie w momencie, gdy jest najbogatsza w cenne składniki odżywcze. Młody jęczmień zawiera bardzo dużo błonnika, białka, witaminy C, witaminy B2 i potasu. Jest ważnym antyoksydantem, przyczynia się do równowagi kwasowo-zasadowej organizmu, pomaga w łagodzeniu stanu zapalnego, ale też odtruwa organizm. Głównymi czynnikami przyczyniającymi się do detoksykacji są cynk, selen i miedź.

Zioła

Medycyna naturalna zna także zioła, które pomagają oczyścić organizm. Ziele karczocha chroni wątrobę, dodatkowo (podobnie jak ziele mięty i owoc jałowca) reguluje wydzielanie żółci. Ziele mięty, szyszka chmielu i owoc jałowca optymalizują proces trawienia, ziele melisy i owoc kopru wpływają rozkurczająco na przewód pokarmowy. Ziele pokrzywy wspomaga usuwanie produktów przemiany materii poprzez optymalizację diurezy. Ziele cykorii pomaga oczyścić organizm z toksyn i usprawniają metabolizm. Korzeń cykorii ma właściwości moczopędne.

Czytaj także:

Wiosna? Wejdź w nią z przytupem