Suplementy diety, pomocne w regeneracji włosów i paznokci

15 kg do wakacji? Dietetyk: „Technicznie możliwe”. Więc gdzie jest...

Sezon bikini zbliża się wielkimi krokami. Dla wielu osób to ostatni moment, by zrealizować postanowienia noworoczne i na plaży faktycznie zadać szyku. Dobrze, że ocknęli się teraz, a nie w połowie czerwca. Lepiej jednak podejść do sprawy...