Czy wysokie dawki witaminy D mogą poprawić wyniki zdrowotne w przypadku ciężko chorych pacjentów?

Wyniki badania witaminy D w celu poprawy stanu zdrowia dzięki wykorzystaniu dźwigni wczesnego leczenia (VIOLET), które obejmowały opinie ponad 200 naukowców z 44 akademickich ośrodków medycznych, zostały opublikowane w internetowym wydaniu New England Journal of Medicine. Głównym autorem artykułu jest Adit Ginde, profesor i wiceprzewodniczący Wydziału Medycyny Ratunkowej University of Colorado School of Medicine.

W tym przypadku badacze starali się ustalić, czy suplementacja witaminy D może zmniejszyć zachorowalność i śmiertelność u krytycznie chorych pacjentów. Niedobór witaminy D jest częstym czynnikiem ryzyka gorszych wyników u pacjentów w stanie krytycznym. Chociaż witamina D jest najbardziej znana z silnego tworzenia kości, pomaga również zwalczać infekcje, jest silnym środkiem przeciwzapalnym i jest niezbędna do rozwoju i funkcjonowania płuc.

Witamina D a stan zdrowia ciężko chorych pacjentów

Od kwietnia 2017 r. do lipca 2018 r. 2624 pacjentów w 44 szpitalach wyraziło zgodę na udział w badaniu. Spośród nich 1360 badanych przesiewowo pod kątem niedoboru witaminy D i ostatecznie 1078 uwzględniono w końcowej analizie. Około połowa otrzymała witaminę D, a połowa otrzymała placebo, a grupa witaminy D osiągnęła szybką korektę niedoboru witaminy D we krwi. Pacjentów obserwowano przez 90 dni, a badacze nie stwierdzili żadnej różnicy w śmiertelności, długości pobytu w szpitalu ani czasie wentylacji mechanicznej między obiema grupami.

„Badanie VIOLET nie wykazało korzyści z suplementacji witaminy D w tej populacji pacjentów w stanie krytycznym”, powiedział Ginde. „Jednak badanie daje nam model interwencji w najwcześniejszym etapie krytycznej choroby, która zapewni lepszą opiekę i zdrowie naszym pacjentom w przyszłości”.

