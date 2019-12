Suplementy diety – jak wybierać je z głową?

Moda na suplementację nie słabnie, choć lekarze i dietetycy stale podkreślają, że suplementy diety mogą stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia i wręcz uzależniać. Szczególnie niebezpieczne są suplementy diety niewiadomego pochodzenia, które mają posiadać niemal „cudowne” właściwości. W takich preparatach, które często sprowadzane są z Azji, może znajdować się niemal wszystko, bo rejestracja suplementu nie wymaga jego przebadania.

Co to jest suplement diety?

Suplement diety jest jedynie sposobem na uzupełnianie składników odżywczych, które dostarczane są do organizmu wraz ze spożywanymi posiłkami. Może też wspierać funkcjonowanie organizmu poprzez pływ na procesy fizjologiczne np. trawienie, jednak nie leczy on chorób i nie łagodzi ich objawów. W składzie suplementów nie znajdziemy substancji leczniczych, ale witaminy i minerały, których zawartość w dobowej dawce preparatu nie może przekraczać ustalonych przez GIS norm. W składzie suplementów mogą też występować kwasy tłuszczowe, błonnik pokarmowy, zioła i przyprawy oraz ekstrakty roślinne.

Czy suplementy szkodzą zdrowiu?

Wypowiedzi ekspertów od spraw żywienia nie pozostawiają złudzeń – nadużywanie suplementów szkodzi zdrowiu i może powodować poważne kłopoty m.in. z funkcjonowaniem nerek i wątroby. Warto wiedzieć, że suplementy diety nie są przeznaczone do leczenia różnych chorób, bo w tym celu służą dokładnie przebadane leki, które dostępne są ze wskazań lekarza. Samodzielna diagnostyka i próba leczenia się suplementami to coraz częstsza przyczyna trafiania do lekarza z poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu organizmu. Warto podkreślić, że odpowiednio dobrana suplementacja może być sposobem na uzupełnienie diety np. w witaminy i minerały, ale nie jest polecana dla każdego.

Suplementy diety może wprowadzić na rynek każdy z nas i dlatego stanowią one potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Aby go uniknąć, warto kupować preparaty produkowane przez znane firmy farmaceutyczne, które stawiają na jakość i bezpieczeństwo swoich produktów. W przypadku suplementów diety diabeł tkwi w szczegółach, dlatego trzeba zwracać uwagę na ich pochodzenie oraz skład, który decyduje o skuteczności oraz bezpieczeństwie stosowania.

Jak stosować suplementy diety, żeby nie szkodziły?

Jak wybierać suplementy? Przede wszystkim z głową! Musimy mieć świadomość tego, jakie jest ich działanie i przestać wierzyć w „cudowne” właściwości, które zachwalane są w reklamach. Pierwszą zasadą wyboru suplementów jest zastanowienie się, czy faktycznie ich potrzebujemy. W celu oceny stanu zdrowia oraz zdiagnozowania niedoborów żywieniowych warto skonsultować się z lekarzem, który pomoże dobrać odpowiedni suplement lub lek, jeżeli stan zdrowia będzie tego wymagał.

Drugą zasadą, którą warto kierować się podczas zakupu suplementów, jest ich jakość, dlatego najlepiej korzystać z produktów, które dostępne są w aptekach. Wyrastające jak grzyby po deszczu sklepy internetowe z suplementami oferują ogromny wybór różnych środków, jednak ich pochodzenie często jest nieznane.

Podczas wyboru suplementu warto też wziąć pod uwagę stężenie witamin oraz minerałów, a także innych substancji, które nie zawsze muszą być dla nas dobre. To, że suplement jest naturalny, nie oznacza, że każdy może go stosować. W szczególności ostrożność powinny zachować osoby ze skłonnościami do alergii oraz osoby przewlekle chore, bo niektóre zioła i ekstrakty roślinne mogą wchodzić w interakcje ze stosowanymi lekami. Równie ważne jest poznanie historii firmy, która wypuszcza na rynek konkretny preparat. Jeżeli jest to znana firma farmaceutyczna, a interesujący nas suplement figuruje w bazie GIS, to najczęściej nie musimy się martwić, bo taki preparat stosowany zgodnie z zaleceniami producenta i w odpowiednich dawkach nie powinien szkodzić.

