Suplementacja witamin i minerałów wiąże się z korzyściami dla organizmu, jednak może też powodować poważne zagrożenia dla zdrowia. Jednym z nich jest ryzyko przedawkowania, które prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych i zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu.

Hiperwitaminoza – jaki ma związek z suplementami diety?

Suplementy wydają się w pełni bezpieczne dla zdrowia. Są ogólnodostępne i reklamowane jako jedyny sposób na dobre zdrowie oraz panaceum na wszelkie dolegliwości. Niestety, okazuje się, że stanowią poważne zagrożenie i przyjmowane w nadmiarze, prowadzą m.in. do wystąpienia zespołu objawów, które świadczą o przedawkowaniu witamin, czyli hiperwitaminozy i wiążących się z nią schorzeń.

Maksymalne dawki witamin i minerałów w suplementach diety

W czerwcu, czyli kilka miesięcy temu, miało miejsce zebranie Zespołu ds. Suplementów diety, podczas którego jednomyślnie przyjęto aż 6 uchwał określających maksymalną dawki witamin i minerałów, które mogą zawierać suplementy diety. Nowe wytyczne obejmują maksymalne dawki witaminy C i witaminy A, kwasu foliowego (witamina B9), niacyny (witamina B3 lub witamina PP), cynku oraz manganu.

Maksymalna dawka witaminy C w suplementach diety według nowych wytycznych GIS

Witamina C (kwas askorbinowy) jest jedną z powszechnie przyjmowanych witamin. Bez niej nie mogą przebiegać podstawowe procesy biologiczne. Jej niedobory prowadzą do osłabienia odporności, anemii oraz innych problemów zdrowotnych. Nadmiar witaminy C w organizmie może prowadzić do powstawania kamieni nerkowych oraz nasilać objawy kamicy nerkowej.

Zgodnie z owymi wytycznymi GIS rekomendowana dzienna dawka witaminy C w formie suplementów diety nie powinna przeradzać 1000 mg.

Maksymalna dawka witaminy A w suplementach diety według nowych wytycznych GIS

Witamina A to jedna z witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Jest ona niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania narządu wzroku, układu odpornościowego oraz wpływa na stan zdrowia naszej skóry. Przyjmowana w nadmiarze wraz z dietą oraz suplementami, staje się toksyczna; nadmiar witaminy A w organizmie jest szczególnie niebezpieczny w ciąży, bo prowadzi do ciężkich i nieodwracalnych wad rozwojowych płodu.

Dzienna dawka witaminy A w formie suplementów diety nie może przekraczać 7 mg/dobę w przypadku beta-karoten oraz 800 µg/dobę w przypadku retinolu i estrów retinolu, czyli jego równoważników.

Maksymalna dawka kwasu foliowego w suplementach diety według nowych wytycznych GIS

Kwas foliowy to kolejna, niezbędna nam witamina. O jej prawidłowy poziom w organizmie powinny zadbać nie tylko kobiety ciężarne (kwas foliowy chroni przed wadami cewy nerwowej), ale także m.in. osoby, które zmagają się z nawracającą anemią i osłabieniem organizmu.

Zgodnie z nowymi wytycznymi w suplementach diety, które nie są kierowane specjalnie do kobiet ciężarnych lub planujących zajście w ciążę, dzienna dawka kwasu foliowego nie może przekraczać 600 µg; w przypadku suplementów dla kobiet ciężarnych dzienna dawka kwasu foliowego w suplementach diety nie może przekraczać 800 µg. Co więcej, na opakowaniu takiego preparatu producent musi umieścić informację o konieczności skonsultowania jego przyjmowania z lekarzem.

Maksymalna dawka niacyny w suplementach diety według nowych wytycznych GIS

Niacyna wpływa m.in. na prawidłowe funkcjonowanie naszego mózgu i układu nerwowego. Jej niedobór w organizmie prowadzi m.in. do stanów zapalnych jamy ustnej, zaburzeń neurologicznych oraz zaburzeń psychicznych. Nadmiar niacyny jest równie niebezpieczny dla zdrowia, bo prowadzi do martwicy wątroby oraz zmniejszenia wrażliwości na insulinę.

Zgodnie z nowymi wytycznymi GIS dzienna dawka niacyny w suplementach diety nie może przekraczać 16 mg w przypadku kwasu nikotynowego oraz 830 mg w przypadku amidu kwasu nikotynowego.

Dzienne dawki manganu i cynku w suplementach diety według nowych wytycznych GIS

Zespół ds. Suplementów diety ustalił też maksymalne dawki cynku i manganu w suplementach diety, które nie powinny przekraczać:

w przypadku cynku – 15 mg/dobę,



w przypadku manganu – 1,8 mg/dobę.

