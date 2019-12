Nie bierzesz tranu? 5 dobrych argumentów, by zacząć

Przyjmowanie tranu praktykowane jest od wielu pokoleń. Kiedyś był on szczerze znienawidzony przez dzieci, ze względu na swój nieprzyjemny smak, jednak obecnie preparaty z tranem nie powodują dyskomfortu podczas ich przyjmowania, bo mają przyjemny, owocowy smak oraz dostępne są także w formie tabletek.

Co to jest tran?

Tran to olej z wątroby dorsza oraz innych ryb z rodziny dorszowatych, którego skład pozwala aktywnie wspomagać funkcjonowanie naszego organizmu. Wpływa on przede wszystkim na działanie układu immunologicznego, wzmacniając odporność w okresie jesienno-zimowym. Co więcej, tran wykazuje korzystny wpływ na funkcjonowanie naszego mózgu, układu krążenia oraz zapobiega niedoborom witaminy D3 w organizmie, które mogą powodować przewlekłe zmęczenie, obniżenie nastroju i wiele innych, utrudniających normalne funkcjonowanie objawów. Ważne: tranem nie możemy nazywać oleju z wątroby rekina.

Tran – właściwości zdrowotne

Spośród wielu różnych preparatów na odporność jedynie tran odznacza się wysoką zawartością naturalnych witamin aktywnie wpływających na funkcjonowanie układu immunologicznego oraz został dokładnie przebadany pod względem wpływu na organizm człowieka. Tran badany jest od wielu dziesięcioleci, a najnowsze doniesienia naukowców sprawiają, że powinniśmy jeszcze bardziej zainteresować się jego działaniem i pamiętać o nim przede wszystkim w okresie jesieni, zimy i wczesnej wiosny.

Tran – skład

Tran jest naturalnym, zdrowym źródłem witaminy D3 i witaminy A oraz kwasów Omega-3 – znajdziemy w nim dużą ilość kwasów DHA i EPA. Witamina A wykazuje m.in. silne działanie antyoksydacyjne, jest niezbędna dla zdrowia naszej skóry, a także wpływa na poprawę odporności organizmu. Witamina D jest niemniej ważna, bo także poprawia funkcjonowanie układu odpornościowego i wskazuje działanie ochronne. Co więcej, zapobiega cukrzycy i depresji. Witamina D jest też niezbędna do przyswajania wapnia, więc pomaga zachować zdrowe kości i zęby.

5 powodów, dla których warto stosować tran

1. Tran jest naturalnym wsparciem naszej odporności

Tran z względu na swój skład wspiera odporność organizmu. Zawiera on kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego witaminy, dzięki którym może on aktywnie zwalczać atakujące nas wirusy i bakterie.

2. Tran wspiera funkcjonowanie mózgu

Mózg jest centrum dowodzenia naszego organizmu, dlatego musimy aktywnie dbać, aby był w dobrej kondycji. Wpływa na to dostarczanie do organizmu kwasów Omega-3, które odznaczają się udowodnionym naukowo, korzystnym wpływem na funkcjonowanie komórek nerwowych. Tran poprawia pamięć i koncentrację, jest polecany dla osób wykonujących intensywną pracę umysłową oraz seniorów, bo jego przyjmowanie zmniejsza ryzyko wystąpienia demencji starczej oraz choroby Alzheimera.

3. Tran jest naturalnym źródłem witaminy D

Jak już wcześniej wspomniano, tran zawiera naturalną witaminę D, której ludzki organizm nie jest w stanie sam wytworzyć bez udziału słońca. Suplementacja witaminy D od kilku lat polecana jest dla każdego, bo badania dowodzą, że nawet 90% Polaków może mieć jej niedobory. Co więcej, witamina D chroni przed osteoporozą, która także jest powszechną w naszym kraju chorobą ze względu na niezdrowe nawyki żywieniowe i niewielką dbałość o stan zdrowia.

4. Tran chroni przed niektórymi nowotworami

Przeprowadzone niedawno badania wskazują na to, że przyjmowanie tranu może być sposobem na ochronę organizmu przed wystąpieniem niektórych nowotworów. W szczególności chodzi o nowotwory piersi, jajników oraz jelit, które są coraz częstsze i wyjątkowo agresywne.

5. Tran wspiera serce i układ krążenia

Choroby serca i układu krążenia są jednym z powodów przedwczesnych zgonów. Przyjmując tran, możemy skutecznie im zapobiegać, bo zawarte w nim kwasy Omega-3 aktywnie wpływają na zdrowie serca, poprawiają krążenie krwi i chronią przed częstymi schorzeniami układu krążenia, m.in. zapobiegają miażdżycy.

