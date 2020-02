Do czego służą suplementy cynku i czy warto je brać?

Wybierając suplement cynku, prawdopodobnie zauważysz, że dostępnych jest wiele różnych rodzajów. Różne formy cynku wpływają na zdrowie w różny sposób. Oto kilka, które możesz znaleźć na rynku:

Glukonian cynku, Jako jedna z najczęstszych dostępnych bez recepty postaci cynku, glukonian cynku jest często stosowany w lekach na przeziębienie, takich jak pastylki do ssania i aerozole do nosa.

Octan cynku. Podobnie jak glukonian cynku, octan cynku jest często dodawany do pastylek do ssania w celu zmniejszenia objawów i przyspieszenia powrotu do zdrowia.

Siarczan cynku. Oprócz zapobiegania niedoborowi cynku wykazano, że siarczan cynku zmniejsza nasilenie trądziku.

Pikolinian cynku. Niektóre badania sugerują, że twoje ciało może wchłaniać tę formę lepiej niż inne rodzaje cynku, w tym glukonian cynku i cytrynian cynku.

Orotan cynku. Ta forma wiąże się z kwasem orotowym i jednym z najczęstszych rodzajów suplementów cynku na rynku.

Cytrynian cynku. Jedno badanie wykazało, że ten rodzaj suplementu cynku jest równie dobrze wchłaniany jak glukonian cynku, ale ma mniej gorzki, bardziej atrakcyjny smak.

Ponieważ jest to jedna z najbardziej dostępnych i najbardziej opłacalnych form cynku, glukonian cynku może być dobrym rozwiązaniem, aby pomóc zwiększyć jego spożycie bez rozbijania banku. Jeśli jednak możesz zainwestować nieco więcej, pikolinian cynku może być lepiej wchłaniany. Dostępne w postaci kapsułek, tabletek i pastylek do ssania... Istnieje wiele opcji na uzyskanie codziennej dawki cynku, niezależnie od wybranego rodzaju. Należy jednak pamiętać, że aerozole do nosa zawierające cynk zostały powiązane z utratą węchu i należy ich unikać.

Czytaj także:

Czym różni się suplement od leku? Podpowiadamy, jak nie dać się nabrać

Co dobrego może przynieść stosowanie suplementów cynku?

Czytaj także:

Czy można przyjmować suplementy podczas postu przerywanego?