Ta korzenna przyprawa ma wspaniałe korzyści. Jest składnikiem złotego mleka

Korzyści z kurkumy są znane od tysięcy lat, ale ostatnimi czasy przyprawa cieszy się ogromnym wzrostem popularności. Uważa się, że kurkumina, jeden z głównych składników kurkumy, pomaga zwalczać stany zapalne. Dawka kurkumy w postaci suplementu zależy od tego, co próbujesz leczyć i co zaleca twój lekarz. Kurkuma nie wydaje się powodować poważnych skutków ubocznych, chociaż w wyższych dawkach może powodować łagodne dolegliwości żołądkowe (nudności, biegunkę, rozstrój żołądka). Warto jednak skonsultować się z lekarzem, który zna się na naturalnych metodach leczenia, ponieważ kurkuma może zakłócać działanie niektórych leków.

Kurkuma – korzyści zdrowotne

1. Kurkuma może wspomagać pamięć.

Badania przeprowadzone w populacjach azjatyckich w 2006 roku wykazały, że ludzie, którzy jedli więcej curry, osiągali wyższe wyniki w testach funkcji poznawczych (testy mierzące pamięć, rozpiętość uwagi itp.) niż ci, którzy nie jedli tak dużo przyprawy. Naukowcy przypisali tę korzyść kurkumie, która jest głównym składnikiem diety azjatyckiej.

Ostatnie odkrycia wskazały również na korzyści związane z mózgiem: na przykład badanie z 2018 roku przeprowadzone na osobach w wieku od 51 do 84 lat wykazało, że osoby, które przyjmowały suplement kurkuminy w dawce 90 miligramów dwa razy dziennie przez 18 miesięcy, zauważyły poprawę pamięci w porównaniu z osobami, które przyjmowały placebo. Badanie było niewielkie, ale naukowcy twierdzą, że przeciwzapalne działanie kurkuminy może chronić mózg przed chorobami związanymi z pamięcią. Konieczne będą dalsze badania, aby potwierdzić te ustalenia.

2. Kurkuma może pomóc w zapobieganiu chorobom serca.

Według przeglądu z 2017 roku w czasopiśmie Pharmacological Research, przeciwutleniacze i związki przeciwzapalne kurkuminy mogą pomóc w ochronie przed niektórymi chorobami serca, w tym kardiomiopatią cukrzycową (choroba mięśnia sercowego), arytmią (nieregularne bicie serca) i innymi.

3. Kurkuma może złagodzić ból stawów.

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności w Stanach Zjednoczonych i dotyka około 30,8 miliona Amerykanów, według Arthritis Foundation. Przegląd badań z 2016 roku wykazał, że przyjmowanie kurkuminy przez 4 tygodnie może pomóc złagodzić ból związany z chorobą zwyrodnieniową stawów – efekt porównywalny z przyjmowaniem NLPZ lub glukozaminy.

4. Kurkuma może pomóc w przypadku kataru siennego.

Jeśli w określonych porach roku cierpisz z powodu swędzenia, kataru i zatoru nosa, kurkumina może pomóc ze względu na swoje właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne. W przeglądzie badań przeprowadzonych na zwierzętach w 2008 roku, dotyczących skuteczności kurkuminy w leczeniu objawów alergii, stwierdzono, że hamuje ona uwalnianie histimin, co prowadzi do wyraźnego zmniejszenia objawów.

5. Kurkuma może mieć wpływ na poziom cholesterolu.

Istnieją dowody na to, że kurkumina może pomóc w utrzymaniu określonego typu złego cholesterolu. Przegląd siedmiu badań z 2017 r. Dotyczył wpływu kurkumy i kurkuminy na poziom lipidów we krwi i wykazał, że mogą one zapewnić pewną poprawę u osób z ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Autorzy przeglądu zwrócili jednak uwagę, że stosowanie substancji w warunkach klinicznych jest przedwczesne, ponieważ trudno jest wiedzieć, jaka byłaby właściwa dawka i potrzebne są dalsze badania.

6. Kurkuma może być dobra dla wątroby.

Badania wykazały, że wyższa dawka suplementów kurkuminy może mieć pozytywny wpływ na niealkoholowe stłuszczenie wątroby (NAFLD). Jest to stan, w którym gromadzi się tłuszcz w wątrobie, sle nie jest spowodowany piciem zbyt dużej ilości alkoholu. Według NIH jest to jedna z najczęstszych przyczyn chorób wątroby w USA.

9. Kurkuma może pomóc w chorobach dziąseł.

W 2016 roku kompleksowy przegląd badań wykazał, że kurkuma może pomóc w zapobieganiu lub leczeniu zapalenia dziąseł, bardzo powszechnej choroby przyzębia, ze względu na jej właściwości przeciwzapalne i przeciwgrzybicze. Autorzy badania stwierdzili jednak, że potrzebne są szersze badania.

10. Kurkuma sprawia, że zdrowa żywność smakuje jeszcze lepiej.

Jeśli jesteś fanem smaku kurkumy, możesz pokusić się o przygotowanie popularnego ostatnio złotego mleka. Dodaj łyżeczkę do mleka roślinnego lub zwykłego, a następnie odrobinę czarnego pieprzu (który zwiększa wchłanianie kurkumy) i posyp gałką muszkatołową lub miodem. Taka mieszanka jest korzystna dla odporności.

