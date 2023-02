Głośno o polskich hematologach. „Cudownie, że są lekarze, którym chce się szukać nowych rozwiązań”

Jeszcze kilkanaście lat temu średnia długość życia po diagnozie szpiczaka to było kilkanaście miesięcy. Od 2006 roku w tej chorobie dokonuje się jednak krok po kroku rewolucja – co kilka miesięcy rejestrowany jest nowy lek, nowy schemat leczenia, które stopniowo wydłużają życie pacjentów.

Póki co szpiczak nadal jest chorobą, której nie można wyleczyć, jednak w przypadku coraz większej liczby osób jest to choroba, z którą po prostu się żyje. Do światowego wyścigu o coraz lepsze leczenie szpiczaka dołączyli polscy hematolodzy.

ATLAS, czyli podtrzymywanie nieba

Po to, żeby leczyć skuteczniej, często trzeba wyjść poza utarte schematy i zaproponować nowy sposób leczenia, a potem udowodnić w badaniu klinicznym, że działa i faktycznie jest bardziej skuteczny. Pomysł na takie rozwiązanie często mają lekarze zajmujące się daną chorobą, a nie firma produkująca lek. Wtedy pozostaje tylko znaleźć sponsorów, by przeprowadzić tzw. niekomercyjne badania kliniczne (niesponsorowane przez firmę farmaceutyczną).

I właśnie po to, by takie niekomercyjne badania kliniczne prowadzić, kilka lat temu polscy hematolodzy stworzyli Polskie Konsorcjum Szpiczakowe. Dzięki osobistym kontaktom z prof. Andrzejem Jakubowiakiem z University of Chicago, pojawił się pomysł na pierwsze w Polsce niekomercyjne badanie kliniczne w szpiczaku.