Żyjemy krócej o 5 lat w kraju wysokiego ryzyka zawałów i udarów. „Winny nasz nadmierny optymizm”

Katarzyna Pinkosz, „Wprost”: Polska została uznana przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne za kraj wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. Żyjemy o 4-5 lat krócej niż gdybyśmy urodzili się we Francji czy Skandynawii. Dlaczego te kilkaset kilometrów odbiera nam lata życia?

Prof. Robert Gil: W pewnym stopniu to sprawa genów, ale przede wszystkim naszego stylu życia. Ponad 8 mln Polaków pali papierosy – i niepokojące jest to, że znów mamy wzrost liczby palaczy. Ponad 7 mln ma otyłość. Profilaktyka w Polsce jest na bardzo niskim poziomie, co powoduje bardzo dużą liczbę zawałów, udarów – czyli ostrych zachorowań sercowo-naczyniowych – i to już po 40-50. roku życia, co zwykle jest bardzo zaskakujące dla danej osoby.

Często powrót do pełni formy nie jest już możliwy. Dowodem na to jest bardzo duża liczba pacjentów z niewydolnością serca (w Polsce to ponad milion osób).

Jeśli nie zmienimy stylu życia, nie zadbamy o zmniejszenie liczby ostrych incydentów sercowo-naczyniowych, co byłoby możliwe dzięki zredukowaniu czynników ryzyka, to sytuacja będzie jeszcze gorsza.

Tymczasem dane pokazują, że np. 19 mln Polaków ma zbyt wysokie stężenie cholesterolu.

Już więcej: ponad 20 milionów.

Czyli mimo to, że mamy coraz lepsze leki i jednak coraz większą świadomość choroby, to liczba pacjentów rośnie, a nie maleje. Co zrobić, by ten problem zmniejszyć?