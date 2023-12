Zbyt intensywny wysiłek fizyczny może być szkodliwy. Badacze odkryli ciekawą zależność

Aktywność fizyczna to kluczowy element zdrowego trybu życia. Regularne ćwiczenia nie tylko poprawiają kondycję fizyczną, ale również korzystnie wpływają na zdrowie psychiczne. Ruch wspiera nasz organizm, wzmacniając mięśnie, poprawiając wydolność serca i układu oddechowego. Ponadto regularna aktywność fizyczna może obniżać poziom stresu, poprawiać nastrój i wpływać pozytywnie na sen. Właściwa aktywność fizyczna jest zatem nieodzownym elementem dbania o zdrowie i samopoczucie. Koniecznie sprawdźcie też, ile kroków robić każdego dnia, by mieć zdrowe serce.

Intensywny wysiłek fizyczny a choroby układu oddechowego

Najnowsze badania pokazują jednak, że intensywna aktywność fizyczna nie zawsze jest wskazana. Do tej pory naukowcy byli zdania, że osoby, które regularnie ćwiczą, mają niższe ryzyko ostrych infekcji oddechowych. Takie osoby są też mniej narażone na poważne konsekwencje po zakażeniu COVID-19. Okazuje się jednak, że podejmowanie zbyt intensywnej aktywności fizycznej może przynieść całkiem odwrotny efekt. Wynika to z faktu, że może ona negatywnie wpływać na naszą odporność. Najnowsze badania wykazały, że osoby po bardzo intensywnym wysiłku fizycznym częściej zapadają na infekcje oddechowe (dotyczy to osób, które ćwiczą regularnie, ale też tych, którzy nie są aktywni fizycznie). Należy więc unikać go zwłaszcza w sezonie infekcyjnym.

„Zgodnie z tą teorią, krótkotrwałe zablokowanie aktywności układu immunologicznego następujące po intensywnych ćwiczeniach, powoduje zwiększoną podatność na infekcje, zwłaszcza górnych dróg oddechowych” – powiedział dr Choukri Ben Mamoun z Yale Institute for Global Health w New Haven (Connecticut, USA), który nie brał udziału w badaniu.

Jak intensywny wysiłek fizyczny wpływa na nasz organizm? Badanie

Najnowsze badanie zostało przeprowadzone przez naukowców w laboratorium Departamentu Energii USA w Richland (stan Washington). Jego wyniki zostały opublikowane na łamach czasopisma „Military Medical Research”. W badaniu wzięło udział 11 strażaków. Przez 45 minut wspinali się oni pod górę, ze sprzętem ważącym około 20 kilogramów. Dodatkowym utrudnieniem były panujące warunki pogodowe w postaci dużej wilgotności. Ta aktywność fizyczna odpowiadała wysiłkowi, jaki strażacy podejmują podczas akcji gaśniczej w terenie.

Przed tym intensywnym wysiłkiem oraz 10 minut po nim od uczestników badania zostały pobrane próbki śliny, moczu oraz krwi. O intensywności podejmowanego przez strażaków wysiłku świadczył poziom kwasu mlekowego w mięśniach (jest on produkowany, gdy mięśnie w trakcie wysiłku nie otrzymują odpowiedniej ilości tlenu). Dodatkowo w pobranych próbkach śliny po aktywności fizycznej u strażaków poziom trzech cytokin prozapalnych (pobudzających stan zapalny) był na niższym poziomie. Zauważono także zwiększony poziom ośmiu peptydów zwalczających drobnoustroje.

Wpływ intensywnego wysiłku fizycznego na odporność

Jak twierdzą naukowcy, w trakcie intensywnego wysiłku fizycznego nasz organizm może tłumić stan zapalny w drogach oddechowych, co ułatwia oddychanie. Spadek poziomu tych związków może jednak zwiększać naszą podatność na zakażenie górnych dróg oddechowych. Jest to spowodowane osłabieniem zdolności układu odporności do zwalczania drobnoustrojów. Z kolei zwiększenie poziomu peptydów o działaniu przeciwdrobnoustrojowym w organizmie może być związane z kompensowaniem zmniejszonej aktywności układu odpornościowego. „Peptydy zwalczające drobnoustroje stanowią element odpowiedzi układu odporności, jednak zazwyczaj nie są zbyt skuteczne w walce z infekcjami wirusowymi. Dlatego sądzimy, że to może nas bardziej narażać na infekcje oddechowe” – wyjaśnił główny autor pracy dr Ernesto Nakayasu z laboratorium Departamentu Energii USA w Richland.

Dodatkowo w trakcie intensywnego wysiłku fizycznego ludzie mają skłonność do oddychania przez usta, a przez to różne mikrobiomy (również wirusy wywołujące infekcje oddechowe) mogą wnikać głębiej do dróg oddechowych i w większych ilościach, ponieważ nie zatrzymuje ich wtedy bariera, która jest w śluzówce nosa.

Czy wzmożona aktywność fizyczna powoduje infekcje? Potrzebne są dalsze badania

Naukowcy zaznaczają jednak, że potrzebne są dalsze badania, żeby móc lepiej zrozumieć to, jak długi i intensywny musi być wysiłek fizyczny, by spowodował negatywne zmiany w układzie odpornościowym. „Zależność między ćwiczeniami i układem odporności jest złożona i różni się między ludźmi. Lekarze mogą odnosić się do wyników tego badania, aby tworzyć indywidualne rekomendacje na temat ćwiczeń dla pacjentów” – powiedział dr Mamoun. Badacze zwracają też uwagę na to, że strażacy doświadczają unikalnych narażeń na zanieczyszczenia podczas pożarów, co również może zmieniać ich reakcje immunologiczne. Co więcej, to badanie uwzględniło jedynie zdrowych i aktywnych mężczyzn, dlatego konieczne są dalsze analizy obejmujące szersze grono osób.

Należy jednak pamiętać, że regularne oraz umiarkowane ćwiczenia fizyczne wiążą się z lepszym funkcjonowanie układu odporności, a przez to też lepszym zdrowiem. Osoby, które ćwiczą intensywnie, powinny pamiętać jednak o odpoczynku oraz regeneracji.

