Jak zadbać o zdrowie po czterdziestce? Wybierz Profilaktykę 40 PLUS

W Polsce na choroby przewlekłe cierpi aż połowa Polaków i z roku na rok liczba ta rośnie. Po ukończeniu 40. roku życia powinniśmy szczególnie zadbać o zdrowie. Po 40. roku życia wzrasta ryzyko zachorowania na choroby serca, cukrzycę, przewlekłą niewydolność nerek, które powoli i destrukcyjnie niszczą niezauważalnie nasze zdrowie, a z upływem czasu stają się trudne lub niemożliwe do wyleczenia.

1 lipca 2021 roku ruszył Program Profilaktyka 40 PLUS, który obejmuje pakiety bezpłatnych badań diagnostycznych, pozwalających na wykrycie chorób, które nawet przez wiele lat mogą rozwijać się w sposób bezobjawowy. Zapisać się do programu możesz w łatwy sposób, nie wychodząc z domu, a skierowanie na badania otrzymasz w ciągu 2 dni roboczych. Badania laboratoryjne uwzględnione w programie pozwalają na zwiększenie świadomości o stanie zdrowia.

Kto może skorzystać z Programu Profilaktyka 40 PLUS?

Programem Profilaktyki 40 PLUS są objęte wszystkie osoby ubezpieczone w NFZ, które ukończyły 40. rok życia.

Czy osoby w wieku 60 lat i starsze mogą skorzystać z Programu?

Tak, ponieważ nie istnieje górna granica wieku udziału w programie. Profilaktyka 40 PLUS jest dla osób, które ukończyły 40 lat i starszych. Jeśli masz 50, 60 lat lub więcej, możesz skorzystać z programu i zadbać o swoje zdrowie. Skierowanie jest ważne przez cały okres trwania programu.

Gdzie możesz wypełnić ankietę kwalifikującą do programu?

Formularze ankietowe dostępne są w każdej placówce POZ uczestniczącej w programie. Możesz też wypełnić ankietę przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub aplikację moje IKP w zakładce „Profilaktyka”, bądź telefonicznie kontaktując się przez infolinię 22 735 39 53.

Wypełnienie ankiety zajmie Ci nie dłużej niż kilka minut. Jeśli jesteś w wieku między 40 a 64 lat, zostaniesz poproszony/-a o odpowiedzi na pytana dotyczące masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie, ryzyka chorób układu krwionośnego. Dodatkowo pojawią się pytania o aktywność fizyczną, sposób odżywania, picie alkoholu, używanie tytoniu i nikotyny, a także o ryzyko chorób onkologicznych. Pytania mają formę zamkniętą, w których należy zaznaczyć jedną odpowiedź lub kilka, wymieniając np. przebyte choroby.

Jeśli jesteś osobą powyżej 65. roku życia, ankieta jest jeszcze krótsza i prostsza, ponieważ zaznaczasz tylko jedną z dwóch możliwych odpowiedzi “tak” i “nie”. Pytania dotyczą tego, czy w ostatnich 12 miesięcy miałeś/-aś badane ciśnienie krwi, poziom cholesterolu i glukozy, czy prowadzisz aktywność fizyczną, palisz papierosy. Są także pytania dotyczące nadwagi w rodzinie, przebytych chorób oraz o objawy ze strony przewodu pokarmowego, takie jak mała ilość wypróżnień i krew w stolcu.

Warto odpowiedzieć na wszystkie pytania, im precyzyjniej wypełnisz ankietę, tym dokładniejsza będzie ocena czynników ryzyka i lepiej dopasowane badania laboratoryjne. Po wypełnieniu ankiety otrzymasz krótkie podsumowane swoich odpowiedzi, a także szczegółowe zalecenia prozdrowotne, które możesz wdrożyć samemu.

Wypełniam ankietę, co dalej

W ciągu 2 dni roboczych otrzymasz e-skierowanie. Następnym krokiem jest wybór placówki, w której chcesz zrealizować badania, skontaktowanie się z nią i umówienie na termin. Pamiętaj o zabraniu dowodu osobistego na badanie. Wyniki będą dostępne w Twoim koncie IKP lub będziesz mógł odebrać je osobiście w placówce, w której zrealizowałeś badania. Lista miejsc, gdzie wykonasz badanie, znajdziesz na stronie: Profilaktyka 40 Plus – Ministerstwo Zdrowia – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Jakie badania diagnostyczne obejmuje Program

Program Profilaktyka 40 PLUS obejmuje trzy pakiety badań diagnostycznych: dla kobiet, mężczyzn i wspólny.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet obejmuje:

morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,

pomiar stężenia cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,

pomiar stężenia glukozy we krwi,

próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP,

badanie poziomu kreatyniny we krwi,

badanie ogólne moczu,

badanie poziomu kwasu moczowego we krwi,

pomiar krwi utajonej w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

W skład pakietu badań dla mężczyzn wchodzą:

morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi,

pomiar stężenia cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,

pomiar stężenia glukozy we krwi,

próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP,

badanie poziomu kreatyniny we krwi,

badanie ogólne moczu,

badanie poziomu kwasu moczowego we krwi,

pomiar krwi utajonej w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT),

PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:

pomiar ciśnienia tętniczego

pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie,

obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

To, jakich odpowiedzi udzielisz w ankiecie, wpłynie na dopasowanie dla Ciebie zakresu badań diagnostycznych. Program Profilaktyka 40 PLUS pozwala na wykrycie ich we wczesnej fazie, a zastosowane leczenia na tym etapie umożliwia całkowity powrót do zdrowia.

Gdzie wykonam badania

We wszystkich placówkach publicznych i niepublicznych, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację programu. Ich listę znajdziesz na stronie Profilaktyka 40 Plus – Ministerstwo Zdrowia – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Jakie korzyści może przynieść udział w programie

Program Profilaktyka 40 PLUS to program zdrowotny, który pomoże Ci zadbać o zdrowie. W ostatnich latach na skutek pandemii dostępność do badań była ograniczona. Dlatego tak ważne jest, aby ten czas zrekompensować, zmienić styl życia i wykonać badania profilaktyczne. Udział w programie Profilaktyka 40 PLUS pozwoli na wczesne wykrycie schorzeń, a to zwiększa szansę na skuteczne leczenie. Warto z niej skorzystać już dziś!

Tekst: Anna Dembińska

Artykuł powstał we współpracy z Narodowym Funduszu Zdrowia