Gdzie się leczyć w ramach NFZ: kiedy lekarz rodzinny, kiedy specjalista, kiedy Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)

Jeśli masz wątpliwości, gdzie udać się po pomoc, zadzwoń na bezpłatną infolinię NFZ (800 190 590). Konsultanci pełnią dyżur 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Udzielą wszelkich informacji, gdzie się leczyć.

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ), czyli pomoc lekarza, pielęgniarki i położnej POZ w Twojej przychodni

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) to przede wszystkim Twój lekarz rodzinny. To lekarz, który najlepiej zna pacjenta, koordynuje jego leczenie, współpracując z pielęgniarką i położną, tworząc zespół POZ. Przychodnie POZ działają od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-18.00. Porady odbywają się stacjonarnie, w domu pacjenta lub w formie teleporad. Na wizytę do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej możesz zapisać się: osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej lub drogą elektroniczną.

Dwa razy w roku kalendarzowym możesz bezpłatnie i bez podawania przyczyny, zmienić lekarza, pielęgniarkę i położną POZ. Za każdą kolejną zmianę lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ zapłacisz 80 zł.

Dodatkowa zmiana deklaracji wyboru lekarza jest bezpłatna:

jeśli zmieniłeś miejsce pobytu,

jeśli wybrany przez Ciebie lekarz POZ przestał pracować w wybranej przychodni,

jeśli przychodnia, w której do tej pory się leczyłeś, została zamknięta,

z innych przyczyn, które powstały po stronie lekarza lub przychodni.

WAŻNE:

W przypadku nagłego zachorowania udaj się (lub zadzwoń) do przychodni POZ w godzinach pracy placówki POZ. Jeśli w danym dniu zabrakło już wolnego terminu wizyty do wybranego przez Ciebie lekarza POZ, otrzymasz informacje o możliwości uzyskania porady przez lekarza w danej placówce, a także możliwości jej realizacji w formie teleporady. O tym, czy pacjentowi trzeba udzielić pilnej pomocy medycznej, decyduje lekarz POZ, a nie osoba przyjmująca zgłoszenie np. pracująca w rejestracji.

WAŻNE:

Jeśli Twoja choroba uniemożliwia Ci dotarcie do przychodni, możesz zamówić wizytę domową lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ.

Gdzie do lekarza w nocy, w weekend, w święta

Jeśli Twój stan zdrowia pogorszy się wieczorem, w weekend lub w święto, skontaktuj się lub pojedź do placówki Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Informacja o miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w trybie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dostępna jest w Twojej przychodni w widocznym miejscu, także na zewnątrz budynku.

W ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dyżurujący lekarz udzieli Ci porady: w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie lub – w przypadkach medycznie uzasadnionych – w miejscu zamieszkania lub pobytu. Nie potrzebujesz skierowania i wcześniejszej rezerwacji. Nie obowiązuje też rejonizacja.

Z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej skorzystasz w razie:

nagłego zachorowania,

nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia,

istotnej zmiany zdrowia, gdy zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,

gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni podstawowej opieki zdrowotnej może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia,

zaostrzenia dolegliwości choroby przewlekłej,

infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką,

bólów brzucha, nieustępujących mimo stosowania leków rozkurczowych,

bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków przeciwbólowych,

biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku.

Placówki Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej czynne są:

od 18:00 do 8:00 następnego dnia – od poniedziałku do piątku,

przez całą dobę – w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.

Potrzebujesz pilnej konsultacji telefonicznej z lekarzem lub pielęgniarką

Zadzwoń na Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK): 800 137 200. Od poniedziałku do piątku można dzwonić od 18.00 do 8.00 następnego dnia, natomiast w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy – przez całą dobę. Połączenie jest bezpłatne. Konsultacje prowadzone są w czterech językach: polskim, angielskim, ukraińskim oraz migowym.

Więcej o Teleplatformie Pierwszego Kontaktu na stronie nfz.gov.pl

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)

Szpitalny Oddział Ratunkowy to miejsce, w którym ratuje się życie i nagle zagrożone zdrowie człowieka. Udaj się na SOR, jeśli:

doznałeś urazu, uległeś wypadkowi (np. zranienie, złamanie)

twój stan zdrowia wyraźnie się pogorszył

przychodnia nie może udzielić Ci pomocy, a Twój stan wskazuje na to, że nie możesz czekać.

Karetka pogotowia (Zespół Ratownictwa Medycznego)

Zespół Ratownictwa Medycznego wzywa się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, nagłego pogorszenia się stanu osoby chorej, który może prowadzić do uszczerbku na zdrowiu.

Trzeba wezwać karetkę, kiedy min. doszło do:

utraty przytomności, zaburzeń świadomości, zaburzeń mowy,

urazu powstałego w wyniku wypadku komunikacyjnego,

bardzo wysokiej gorączki z drgawkami lub objawami, które zwykle u danej osoby podczas gorączki nie występują

zatrzymania akcji serca,

wystąpienia nagłego, ostrego bólu w klatce piersiowej,

podejrzenia udaru mózgu,

duszności,

uporczywych wymiotów,

masywnego krwotoku z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, dróg rodnych,

w przypadku ostrej i nasilonej reakcji uczuleniowej (wysypka, duszność),

zatrucia lekami, środkami chemicznymi lub gazami,

połknięcia środka żrącego

i w każdej innej sytuacji, kiedy jest zagrożone zdrowie lub życie.

Nie dzwoń po karetkę, jeśli nie ma sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Zadzwoń pod numer: 112 lub 999: dyspozytor medyczny zadecyduje, czy konieczny jest przyjazd karetki.

Ambulatoryjna pomoc specjalistyczna (AOS). Do kogo bez skierowania?

Jeżeli lekarz leczący Cię w POZ albo w szpitalu uzna, że konieczne jest dalsze leczenie specjalistyczne, może skierować Cię do lekarza specjalisty.

W przypadku nagłych zachorowań lub nagłego pogorszenia Twojego stanu zdrowia, świadczenie w poradni specjalistycznej powinno być zrealizowane w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu Cię w trybie nagłym podejmuje lekarz, a świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania.

Lekarz w poradni specjalistycznej jest zobowiązany do pisemnego informowania lekarza rodzinnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, ich dawkowaniu i czasie stosowania oraz o wyznaczonych wizytach kontrolnych. W razie konieczności powinien wystawić Ci zaświadczenie z rozpoznaniem choroby i zalecaną farmakoterapią, na podstawie którego lekarz POZ może kontynuować leczenie, wypisując wskazane przez specjalistę leki.

Na rezonans magnetyczny, tomografię komputerową, czy też badania medycyny nuklearnej (np. scyntygrafię tarczycy, scyntygrafię całego ciała, czyli na tak zwane ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne (ASDK), skierowanie może wystawić tylko lekarz z poradni specjalistycznej. Te badania możesz wykonać w wybranej przez siebie pracowni, laboratorium czy zakładzie diagnostycznym.

Skierowanie na tomografię komputerową może również – w uzasadnionych przypadkach – wydać lekarz POZ. Lekarz POZ może też skierować Cię na badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopię, kolonoskopię.

Udając się do poradni specjalistycznych powinieneś posiadać skierowanie od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Jeśli kontynuujesz terapię w kolejnym roku kalendarzowym, nie musisz dostarczać nowego skierowania.

Skierowanie nie jest wymagane do ginekologa i położnika, onkologa, psychiatry oraz wenerologa. W czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie trzeba skierowania także do psychologa.

Pomoc bez wychodzenia z domu

Wiele ważnych informacji, porad, wskazówek uzyskasz, nie wychodząc z domu.

Korzystaj z IKP (Internetowego Konta Pacjenta), ze stron internetowych: nfz.gov.pl oraz pacjent.gov.pl. Możesz także skorzystać z bezpłatnej infolinii NFZ 800 190 590, czynnej przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Autor: Anna Kopras-Fijołek

Artykuł powstał w ramach współpracy z NFZ.