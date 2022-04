Prof. Czech na debacie Wprost: Szczepienia są opłacalne, warto rozszerzać kalendarz

Prof. Marcin Czech zwrócił uwagę na to, że jeśli chcemy budować system ochrony zdrowia odporny na kryzysy, to musimy pamiętać o szczepieniach ochronnych. – Mamy okres między falami COVID-19, dlatego powinniśmy ten czas wykorzystać, by akcja szczepień była prowadzona jeszcze bardziej efektywnie – mówił prof. Czech. Zwrócił uwagę na to, że szczepienia są jedną z najbardziej opłacalnych interwencji na poziomie populacyjnym, gdyż im wcześniej dokonujemy interwencji, tym lepsze mamy efekty i są one mniej kosztochłonne. Obecnie musimy pamiętać nie tylko o szczepieniach polskich pacjentów, ale też uchodźców z Ukrainy, którzy w znacznie mniejszym procencie są zaszczepieni zarówno przeciw COVID-19, jak przeciw innym chorobom zakaźnym.

Podkreślił, że to bardzo dobrze, że kalendarz szczepień jest systematycznie rozszerzany o kolejne szczepionki, np. przeciw pneumokokom, grypie, HPV, które są finansowane w różnych mechanizmach. – To bardzo ważne decyzje, o które jako epidemiolodzy prosiliśmy od wielu lat. Kolejne szczepienia w ramach kalendarza są rozważane. Wprowadzenie kolejnych szczepień to zaoszczędzenie zasobów, tak brakujących w systemie ochrony zdrowia – mówił prof. Czech, mając na myśli m.in. niedobory kadr medycznych. Podkreślił też, że ważne jest również przekonanie społeczeństwa do szczepień ochronnych.