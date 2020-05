Czy można mrozić jajka? Odpowiedź może cię zaskoczyć

Tylko niektóre rodzaje jaj można zamrozić. Według Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), jak i amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS), nigdy nie należy zamrażać surowych jaj w skorupkach. Gdy surowe jajka zamarzają, płyn w środku rozszerza się, co może powodować pękanie skorupek. W rezultacie zawartość jajka może się zepsuć i istnieje ryzyko zanieczyszczenia bakteryjnego.

Ponadto zamrażanie surowych skorupek jaj może negatywnie wpływać na teksturę, ponieważ żółtka stają się gęste i przypominają żel. Może to utrudnić używanie ich podczas gotowania lub pieczenia po rozmrożeniu. Nie zaleca się również zamrażania jaj na twardo lub na miękko, ponieważ białka po rozmrożeniu mogą stać się gumowate i wodniste. Jednak następujące rodzaje jaj można bezpiecznie zamrozić:

surowe białka jaj

surowe żółtka

surowe całe jajka, z których zostały usunięte skorupki, mogą być zmieszane

gotowane potrawy z jajek, takie jak zapiekanki śniadaniowe lub quiche.

Jak zamrażanie wpływa na białka i żółtka?

Jajka składają się z dwóch części: żółtka i białka – i obie te części reagują inaczej na zamarzanie.

Tekstura

Mrożenie i rozmrażanie surowych białek jaj, które składają się głównie z wody i białka, nie powoduje zauważalnych zmian tekstury po gotowaniu. Jednak zamrażanie może poprawić zdolność pienienia się białka jaja – jest to ważna cecha, która jest wykorzystywana do tworzenia lekkich wypieków, takich jak beza.

Jedno z badań wykazało, że zamrożenie białek jaj spowodowało denaturację lub utratę formy niektórych białek. W rezultacie białka jaj, które zostały zamrożone, a następnie rozmrożone, miały lepsze właściwości pieniące.

Z kolei, kiedy surowe żółtka jaj są zamrożone, przybierają gęstą, żelową konsystencję. Nazywa się to żelowaniem, a badania sugerują, że jest to wynikiem powstawania kryształków lodu w żółtku. Jednak żółtka jaj można nadal zamrozić. Wykazano, że dodanie do nich cukru lub soli przed zamrożeniem poprawia teksturę rozmrożonych i gotowanych żółtek, zapobiegając temu żelowaniu.

Żółtka dobrze zamarzają również po pierwszym połączeniu z białkami jaj przed zamrożeniem. Uzyskana tekstura dobrze sprawdza się przy robieniu potraw, takich jak jajecznica, wypieki i zapiekanki.

Smak

Chociaż zamrażanie raczej nie wpłynie na smak surowych lub gotowanych mrożonych jaj, wszelkie składniki dodane podczas różnych metod przetwarzania mogą już mieć tu wpływ. Na przykład surowe żółtka jaj mogą smakować lekko słodko lub słono, w zależności od tego, czy przed zamrożeniem zostały zmieszane z cukrem czy solą.

Dodatkowo, komercyjnie mrożone produkty jajeczne mogą zawierać środki konserwujące lub inne składniki, które mogą wpływać na smak. Jeśli martwisz się smakiem, zapoznaj się z listą składników mrożonego produktu jajecznego przed jego zakupem.

Jak zamrażać różne rodzaje jaj?

Chociaż nie zaleca się zamrażania surowych jaj w skorupkach, nadal można zamrażać surowe żółtka i białka – osobno lub mieszane. Ponadto gotowane potrawy z jajek, takie jak zapiekanki i quiche, można bezpiecznie zamrozić.

Surowe jaja można mrozić do 12 miesięcy, a gotowane potrawy z jaj należy rozmrozić i podgrzać w ciągu 2-3 miesięcy.

Całe jajka

Aby zamrozić całe jajka, zacznij od rozmieszania każdego jajka, a następnie delikatnie ubij, aż żółtka i białka całkowicie się połączą. Wlej mieszaninę do bezpiecznego pojemnika do zamrażania. Do rozmrażania i gotowania najłatwiej jest zamrozić każde jajko osobno.

Ze względów bezpieczeństwa i wygody należy oznaczyć każdy pojemnik datą i liczbą pełnych jaj przed zamrożeniem.

Białka

Zacznij od rozbicia i rozdzielenia jaj.

Umieść żółtka w misce i wlej każde pojedyncze białko jaja do tacy na kostki lodu lub innego rodzaju małego pojemnika do bezpiecznego przechowywania w zamrażarce. Oznacz pojemnik datą i liczbą dodanych białek.

Żółtka

Aby zamrozić żółtka, zacznij od rozbicia i rozdzielenia jaj, umieszczając białka w jednym pojemniku, a żółtka w małej misce.

Delikatnie ubij żółtka, aż będą w pełni połączone i płynne. Na każde 4 żółtka dodaj 1⁄4 łyżeczki soli lub 1/2 łyżeczki granulowanego cukru. Dobrze wymieszaj, aby połączyć.

Wlej mieszaninę do bezpiecznego pojemnika do zamrażania i oznacz ją datą i liczbą użytych żółtek, zwracając uwagę, czy dodano sól czy cukier.

Gotowane potrawy z jajek

Aby zamrozić przyrządzone na ciepło dania z jajek, takie jak zapiekanki lub quiche, zacznij od schłodzenia ugotowanego naczynia do temperatury pokojowej. Aby zapobiec rozwojowi bakterii, ważne jest schłodzenie ugotowanej potrawy do około 5 °C w ciągu 2 godzin.

Po schłodzeniu przykryj zapiekankę szczelnie pokrywką i włóż ją do zamrażarki. Możesz także zamrozić poszczególne porcje. Pokrojone kawałki nie tylko ostygną szybciej, ale także łatwiej je podgrzać. Aby to zrobić, owiń każdą porcję folią i umieść w zamrażarce. Po zamrożeniu przenieś indywidualnie zapakowane porcje do zamykanej na suwak torebki.

Jak rozmrażać jajka i używać ich?

Zarówno surowe, jak i ugotowane jaja należy rozmrozić, a następnie w pełni ugotować do min. 71 °C przed jedzeniem, aby zmniejszyć ryzyko chorób przenoszonych przez żywność.

Aby rozmrozić jajka, po prostu włóż zamrożone produkty do lodówki na noc. Surowe jaja przechowywane w zamkniętym pojemniku można również rozmrozić pod bieżącą zimną wodą. Surowe jajka, żółtka i białka powinny być gotowane w dniu ich rozmrożenia.

