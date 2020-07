Piwo „na rozgrzewkę” – czy pozwala uniknąć kaca?

Skąd wziął się pomysł, że piwo wypijane na rozgrzewkę na początku imprezy może pomóc uniknąć kaca? Jedną z hipotez jest to, że prawdopodobnie większość ludzi zaczyna imprezowanie w taki sposób, a wraz z upływem czasu przechodzi do mocniejszych alkoholi. Jeśli jednak czują się maksymalnie źle pod koniec nocy lub następnego ranka, niektórzy mogą obwiniać za to kolejność wypijanych trunków.

Inna teoria opiera się na założeniu, że wysoka zawartość alkoholu w alkoholach zwiększa ryzyko podniesienia stężenia alkoholu we krwi w krótkim czasie w porównaniu z piwem. Dlatego zakończenie wieczoru mocniejszym alkoholem po kilku godzinach picia piwa może szybko podnieść już podwyższoną zawartość alkoholu we krwi, przyczyniając się do kaca.

Teoria sugeruje również, że rozpoczęcie wieczoru alkoholowego od piwa może spowolnić kolejne wzrosty poziomu alkoholu we krwi, potencjalnie ograniczając nasilenie objawów kaca następnego ranka.

Dlaczego porządek picia nie ma wpływu na kaca?

Pomimo skomplikowanych teorii, kolejność spożywania napojów raczej nie wpłynie na to, czy następnego dnia doznasz kaca. To dlatego, że alkohol zaczyna wchłaniać się do krwiobiegu, gdy tylko dotrze do żołądka. Zatem cały alkohol, który wypiłeś poprzedniej nocy, zostanie wchłonięty na długo przed pojawieniem się kaca.

Dopóki całkowita ilość spożywanego alkoholu pozostaje taka sama, nie ma powodu, dla którego kolejność spożywanych trunków miałaby chronić przed kacem lub go pogarszać. Oczywiście, jeśli jakiś sposób picia konsekwentnie powoduje, że spożywasz większe ilości alkoholu niż miałoby to miejsce w innym układzie, bardziej prawdopodobny może być kac następnego dnia.

Inne czynniki, które mogą wpływać na kaca

Chociaż kolejność picia ma niewielki wpływ na pojawienie się kaca, wiele innych czynników może wpływać na ryzyko jego wystąpienia:

Ilość spożywanego alkoholu . Wysokie poziomy alkoholu we krwi częściej wywołują kaca niż niskie.

. Wysokie poziomy alkoholu we krwi częściej wywołują kaca niż niskie. Spożycie jedzenia . Picie na pusty żołądek powoduje, że alkohol szybko przenosi się z żołądka do jelit, gdzie może być jeszcze szybciej wchłaniany i podnosi poziom alkoholu we krwi.

. Picie na pusty żołądek powoduje, że alkohol szybko przenosi się z żołądka do jelit, gdzie może być jeszcze szybciej wchłaniany i podnosi poziom alkoholu we krwi. Częstość picia . Osoby pijące dużo częściej osiągają poziomy stężenia alkoholu we krwi, które prowadzą do kaca. Niektóre dowody sugerują również, że powtarzane intensywne picie może zwiększyć nasilenie kaca.

. Osoby pijące dużo częściej osiągają poziomy stężenia alkoholu we krwi, które prowadzą do kaca. Niektóre dowody sugerują również, że powtarzane intensywne picie może zwiększyć nasilenie kaca. Genetyka . Twoje geny mogą wpływać na metabolizm alkoholu w organizmie oraz na wpływ alkoholu na sen, nawodnienie, poziom cukru we krwi i rozszerzenie naczyń krwionośnych - wszystkie czynniki, które mogą wpływać na nasilenie kaca.

. Twoje geny mogą wpływać na metabolizm alkoholu w organizmie oraz na wpływ alkoholu na sen, nawodnienie, poziom cukru we krwi i rozszerzenie naczyń krwionośnych - wszystkie czynniki, które mogą wpływać na nasilenie kaca. Palenie tytoniu. Kac może występować częściej u osób palących w porównaniu z osobami niepalącymi.

Co ciekawe, pomimo tych wszystkich czynników wydaje się, że około jedna czwarta osób pijących alkohol nigdy nie doświadcza kaca, pomimo swoich zachowań związanych z piciem.

