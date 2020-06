Masz cukrzycę typu 2? Jesteś narażony na te choroby

Osoby z cukrzycą już teraz są narażone na zwiększone ryzyko szeregu poważnych chorób, w tym nefropatii, retinopatii i neuropatii. Jednak ostatnie badania z Australii pokazują, że osoby chore na cukrzycę typu 2 są do trzech razy bardziej narażone na rozwój kilka rodzajów raka i 60 procent bardziej narażone na rozwój demencji w porównaniu do populacji ogólnej.

Ryzyko chorób u cukrzyków

Badania przeprowadzone przez Baker Heart and Diabetes Institute w Melbourne ujawniły także poważne obawy: z powodu pandemii COVID-19 mniej osób odwiedza swoich lekarzy w celu rutynowych badań przesiewowych i testów. Naukowcy twierdzą, że mniej prawdopodobne jest zdiagnozowanie rozwijających się u nich chorób. W wyniku pandemii COVID-19 liczba badań onkologicznych spadła o 30 procent, a badania przesiewowe na cukrzycę spadły o jedną trzecią. Ponadto zarówno badania patologiczne, jak i radiologiczne – które odgrywają kluczową rolę w diagnozowaniu raka – spadły o 70 procent na terenie Australii.

Cukrzyca a nowotwory

Nadmiar cukru we krwi może również przyczyniać się do ryzyka raka. Istnieje kilka teorii na temat zwiększonego ryzyka raka u osób chorych na cukrzycę, ale jedną z możliwości powtórzonych w najnowszych badaniach z Baker Institute jest to, że nadmiar cukru we krwi zasila wzrost raka. „Komórki nowotworowe uwielbiają cukier, dlatego zwiększone poziomy cukru oznaczają, że rak może szybciej rosnąć” – powiedział dr Jonathan Shaw, lekarz kliniczny z Baker Institute. Oprócz zwiększonego ryzyka raka, naukowcy odkryli, że u osób z cukrzycą trzy razy bardziej prawdopodobne jest wystąpienie raka trzustki i dwa razy większe ryzyko raka wątroby lub raka szyjki macicy. Ryzyko zachorowania na raka jelit było o 30 procent wyższe, a o 20 procent większe w przypadku raka piersi.

Jak obniżyć ryzyko chorób?

Eksperci twierdzą, że nawyki związane ze stylem życia są jedną z najbardziej wpływowych zmian, na których możesz się skupić, aby poprawić swoje obecne samopoczucie i chronić swoje przyszłe zdrowie.

Jak poprawić swój styl życia:

Jedz dietę bogatą w żywność pochodzenia roślinnego.

Rzuć palenie.

Zmniejsz spożycie cukru zarówno w żywności, jak i napojach.

Ćwicz codziennie.

Ogranicz spożycie alkoholu.

Śpij dobrze.

Schudnij, jeśli to konieczne.

Obniż poziom cukru we krwi.

