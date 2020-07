Umiarkowane picie może poprawić zdrowie osób starszych? Te badania nie kłamią

Picie od niskiego do umiarkowanego zdefiniowano jako mniej niż osiem drinków tygodniowo dla kobiet i mniej niż 15 drinków tygodniowo dla mężczyzn. Odkrycia potwierdzają wcześniejsze badania, które wykazały, że jeden standardowy koktajl dziennie dla kobiet i dwa dziennie dla mężczyzn – co stanowi wytyczne w USA – wydaje się oferować pewne korzyści poznawcze.

Jaką objętość ma standardowy drink?

Standardowy napój alkoholowy w USA definiuje się jako 14 gramów lub mililitrów alkoholu. Ten pomiar jest różny na całym świecie; na przykład standardowy napój to 8 gramów w Wielkiej Brytanii i 10 gramów w Australii. W Australii wytyczne sugerują nie więcej niż 10 standardowych napojów tygodniowo. „Obecnie istnieje wiele dowodów obserwacyjnych wskazujących, że picie alkoholu od lekkiego do umiarkowanego wiąże się z lepszą funkcją poznawczą i niższym ryzykiem otępienia” – powiedział Kaarin Anstey, dyrektor naukowy NHMRC w Australii. Co na to inni eksperci?

Pić należy z umiarem

Jednak duże globalne badanie opublikowane w zeszłym roku wykazało, że żadna ilość alkoholu, wina lub piwa nie jest bezpieczna dla ogólnego stanu zdrowia. Stwierdzono, że alkohol w 2016 r. był głównym czynnikiem ryzyka chorób i przedwczesnych zgonów mężczyzn i kobiet w wieku od 15 do 49 lat, co stanowi prawie jedną na 10 zgonów.

„Wiemy na pewno, że picie zbyt dużej ilości alkoholu zdecydowanie szkodzi mózgowi w znaczący sposób. Mniej jasne jest to, czy spożycie od niskiego do umiarkowanego może ochronić zdrowie, lub czy całkowita abstynencja jest najbardziej rozsądną radą” – powiedział neurolog dr Richard Isaacson, założyciel kliniki zapobiegania chorobie Alzheimera w New York-Presbyterian i Weill Cornell Medical Center. „Na podstawie sprzecznych badań nie sądzę, abyśmy teraz byli pewni, czy niskie lub umiarkowane spożycie jest najlepsze dla każdej osoby” – dodał Isaacson, który nie był zaangażowany w żadne z tych badań. „Decyzje te powinny być dostosowane na przykład na podstawie masy ciała, a także zmodyfikowane na podstawie tego, czy dana osoba ma w przeszłości nadużywanie alkoholu lub innych substancji”.

