Jak długo można przechowywać jajka na twardo?

Jajka na twardo, gdy są odpowiednio traktowane i przechowywane, pozostają świeże przez około 1 tydzień. Chłodzenie jaj na twardo jest niezbędne, aby zapobiec zanieczyszczeniu lub zepsuciu się. Przechowywanie ich w lodówce pomaga spowolnić rozwój bakterii, ponieważ potencjalnie niebezpieczne bakterie rosną wolniej w temperaturach poniżej 4°C.

Jajka na twardo w skorupce

Należy zamknąć je w lodówce w ciągu 2 godzin od gotowania. Najlepiej jest również przechowywać je w kartonie lub szczelnym pojemniku. Trzymaj je na wewnętrznej półce, a nie w drzwiach, ponieważ częste otwieranie i zamykanie lodówki może powodować wahania temperatur w tym miejscu. Początkowo podczas przechowywania jaj na twardo można wyczuć gazowy zapach w lodówce. Jest to spowodowane siarkowodorem, który powstaje podczas gotowania jajek. Jest to jednak normalne i nieszkodliwe, a zapach zwykle rozchodzi się w ciągu kilku godzin. Wreszcie, nie zaleca się zamrażania jaj na twardo, ponieważ zarówno białko, jak i żółtko stają się twarde i wodniste, co sprawia, że ​​są mniej przyjemne do jedzenia.

Obrane jajka na twardo

Aby uzyskać najlepszą jakość, najlepiej obrać jajka na twardo, aby je zjeść lub użyć w przepisie. Jeśli jaja zostały już obrane, zaleca się trzymanie ich w szczelnym pojemniku wraz z wilgotnym ręcznikiem papierowym, aby zapobiec ich wyschnięciu. Podobnie jak nieobrane jajka na twardo, obranych nie należy pozostawiać w temperaturze pokojowej i należy je schłodzić jak najszybciej.

Czytaj także:

Jak wykorzystać skorupki jajek? Kilka praktycznych, zaskakujących zastosowań