Niepokojące doniesienia: Nawet niski poziom zanieczyszczenia powietrza powoduje ekspresję genów

Od dawna wiadomo, że narażenie na zanieczyszczenie powietrza, w tym rozprzestrzenianie się dymu podczas ostatniego lata w Australii, może prowadzić do krótkotrwałych problemów zdrowotnych, takich jak zaburzenia oddechowe. Wiadomo również, że w dłuższej perspektywie narażenie na zanieczyszczenia powietrza prowadzi do stresu oksydacyjnego i problemów, takich jak zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Teraz Amerykańskie Stowarzyszenie Płuc ostrzegło, że istnieje ryzyko wzrostu infekcji, jeśli i kiedy zanieczyszczenie regionu wzrośnie – tak jak miało to miejsce, gdy w Australii doszło do letnich pożarów buszu.

Badanie, opublikowane w PLOS Medicine, dostarcza pierwszych dowodów, że narażenie na nawet bardzo niskie poziomy zanieczyszczenia powietrza może zmienić ekspresję genów, które są cechą charakterystyczną chorób takich jak rak.

Badanie, prowadzone pod kierunkiem profesora Yuming Guo z Monash School of Public Health and Preventive Medicine oraz współpracowników z Nagasaki University w Japonii i Cambridge University w Wielkiej Brytanii, obejmowało próbki krwi od 266 par bliźniaków (192 identyczne i 74 dwujajowe), a także 165 rodziców w Brisbane w latach 2005–2010.

Okresy pobierania próbek krwi zostały dopasowane do danych z siedmiu stacji monitorowania jakości powietrza w okolicach Brisbane w tym czasie, aby zmierzyć poziomy narażenia na PM2,5 (główne cząstki stałe w dymie) i dwutlenek siarki (główne zanieczyszczenia gazowe).

Nawet niski poziom zanieczyszczenia powietrza powoduje ekspresję genów

Naukowcy badali ekspresję w sześciu genach związanych ze stresem oksydacyjnym i stanem zapalnym, które od dawna są uważane za ważne cechy procesów chorobowych zapoczątkowanych przez zanieczyszczenia i odkryli, że nawet niski poziom zanieczyszczenia powietrza w Brisbane doprowadził do zmiany ekspresji genów związanej z chorobowością i śmiertelność w dłuższej perspektywie.

Najnowsze badanie jest kolejnym dowodem na to, że narażenie na zanieczyszczenia powietrza, nawet na niskim poziomie, ma długoterminowe konsekwencje zdrowotne.

Czytaj także:

Niewydolność serca. O co chodzi w skali NYHA?