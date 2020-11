Nie jesz orzeszków ziemnych, bo masz alergię? O tych faktach z pewnością nie wiedziałeś

Alergia na orzeszki ziemne stanowi jedną z najczęściej występujących alergii, a przede wszystkim alergii najczęściej dotykających dzieci w dzisiejszych czasach. A wskaźniki wciąż rosną. Oto zaskakująca statystyka: od 2010 roku liczba alergików wzrosła o 21 procent. Problem alergii dotknął 6,1 miliona ludzi na całym świecie. Jednak pomimo tego, jak powszechny jest ten stan, wciąż istnieje wiele błędnych przekonań, o których wiele osób (nawet lekarzy!) po prostu nie mówi.

Mark Holbreich, lekarz medycyny, certyfikowany alergolog prowadzący praktykę w Indianapolis w stanie Indiana i członek Amerykańskiej Akademii Alergii, Astmy i Immunologii, podzielił się pięcioma mało znanymi faktami na temat alergii na orzeszki ziemne. Te informacje niewątpliwie pomogą ci lepiej chronić siebie i swoich bliskich, niezależnie od tego, czy miałeś już w rodzinie przypadki alergii na orzeszki ziemne. Są szanse, że znasz kogoś, kto jest uczulony, a im lepiej jesteś poinformowany, tym bardziej bezpieczni są wszyscy.

5 faktów o alergii na orzeszki ziemne

1. Wiele dzieci, u których rozwinęła się alergia na orzeszki ziemne, miało egzemę w dzieciństwie



Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektóre dzieci mają alergię na orzeszki ziemne, a inne nie? Eksperci uważają, że ma to związek z narażeniem na orzeszki ziemne przez uszkodzoną skórę - jeszcze przed wprowadzeniem stałych pokarmów. U niemowląt z atopowym zapaleniem skóry - inaczej egzemą - skóra łuszczy się i swędzi. Kiedy białko z orzeszków ziemnych wchodzi w kontakt z dotkniętą zmianami chorobowymi skórą dziecka, może dostać się do krwiobiegu i wywołać alergię pokarmową lub nadwrażliwość. Większość alergii pokarmowych, w tym na jaja, soję, pszenicę i mleko krowie, rozwija się w ten sposób po początkowej ekspozycji przez skórę.

Białko orzechowe jest dość nieuchwytne. Według badań opublikowanych w The Journal of Allergy and Clinical Immunology może łatwo rozprzestrzeniać się w całym domu, a nawet jest odporne na standardowe metody czyszczenia - więc w domach, w których jedzone są orzeszki ziemne, to ryzyko jest bardzo prawdopodobne. I chociaż niekoniecznie jest to coś złego (nie wszystkie dzieci z egzemą cierpią na alergie na orzeszki ziemne), może to wyjaśniać, dlaczego w ogóle rozwijają się te alergie.



2. Jest mało prawdopodobne, aby śladowe ilości orzeszków ziemnych spowodowały poważną reakcję alergiczną



Jeśli masz dziecko z alergią na orzeszki ziemne, kuszące może być omijanie wszystkich produktów ze śladami orzeszków ziemnych, całkowicie unikając tego, co eksperci nazywają „etykietowaniem ostrzegawczym”. Jednak produkty z etykietami typu „może zawierać orzeszki ziemne”, „śladowe ilości orzeszków ziemnych” lub „wyprodukowano w zakładzie przetwarzającym orzeszki ziemne” są prawdopodobnie w porządku.

Według jednego z badań opublikowanych w World Allergy Organisation Journal, tylko 10 procent produktów z listy „może zawierać orzeszki ziemne” ma wykrywalne białko orzechowe. Strach przed alergią pokarmową jest problemem i niektórzy pracownicy służby zdrowia wykorzystują to, snując prognozy dotyczące przypadkowych reakcji. Alergię na orzeszki ziemne można opanować, stosując rozsądne środki ostrożności, takie jak unikanie orzeszków ziemnych i zawierających je pokarmów, ale nie martwiąc się zbytnio o ich śladowe ilości. Porady dotyczące etykiet ostrzegawczych mogą się znacznie różnić... w zależności od specjalisty.



3. Śmierć z powodu alergii na orzeszki ziemne zdarza się bardzo rzadko.



Jeśli ty lub ktoś bliski jesteście uczuleni na orzeszki ziemne lub inną żywność, strach przed śmiertelną reakcją jest uzasadniony. Pewien procent populacji cierpi na anafilaksję - ciężką, potencjalnie zagrażającą życiu reakcję alergiczną, która może wystąpić w ciągu kilku sekund po kontakcie z czymś, na co jest się uczulonym. Ale ryzyko śmiertelnej anafilaksji jest mniejsze niż 1 procent. Wielu rodziców obawia się, że ich dziecko może umrzeć z powodu zjedzenia orzeszków ziemnych. Jednak patrząc na statystyki, jest to niezwykle rzadkie zjawisko. Jeśli obawiasz się czegoś, porozmawiaj z lekarzem o epinefrynie.



4. Możesz być w stanie zapobiec alergii na orzeszki ziemne



Biorąc pod uwagę, że większość alergii na orzeszki ziemne utrzymuje się przez całe życie, zapobieganie ma kluczowe znaczenie. Na szczęście jedno przełomowe badanie przeprowadzone w 2015 roku wykazało, że karmienie orzeszkami ziemnymi niemowląt przed 11 miesiącem życia może zmniejszyć częstość występowania alergii na orzeszki ziemne o 70 do 80 procent. W rzeczywistości badania te doprowadziły Amerykańską Akademię Pediatrii i organizacje alergologiczne na całym świecie do stworzenia nowych wytycznych wzywających rodziców do wprowadzania pokarmów z orzeszkami ziemnymi niemowlętom już w wieku 4 miesięcy.

Ważne jest wprowadzanie różnorodnej żywności dla dzieci już od najmłodszych lat. Im wcześniej układ odpornościowy dziecka otrzymuje orzeszki ziemne, jajka, nabiał i ryby, tym mniej reaguje na te pokarmy.



5. Dostępne są nowe opcje leczenia w celu zmniejszenia nasilenia reakcji alergicznych na orzeszki ziemne



W ciągu ostatnich 10 lat alergolodzy zaczęli robić coś, co nazywa się Oral Induction Tolerance (OIT). Podczas tego leczenia w gabinecie pacjentom podaje się niewielkie, stopniowo zwiększające się ilości pokarmu alergizującego, z nadzieją na znieczulenie pacjenta na tę alergię pokarmową. W styczniu 2020 roku Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła pierwszą terapię OIT dla dzieci w wieku od 4 do 17 lat z potwierdzoną diagnozą alergii na orzeszki ziemne.

Celem leczenia jest zwiększenie dawki do momentu, gdy dziecko otrzyma równowartość jednego lub dwóch orzeszków ziemnych, ponieważ większość przypadkowych ekspozycji dotyczy około połowy orzeszka. Chodzi o to, że jeśli uda nam się nakłonić dzieci do tolerowania terapeutycznej dawki jednego lub dwóch orzeszków ziemnych, będą lepiej radziły sobie z narażeniem w sytuacjach nagłych.

