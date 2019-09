Czy masło orzechowe tuczy? Zdziwisz się!

Niektóre badania sugerują, że masło orzechowe może zwiększyć utratę masy ciała, gdy jest spożywane z umiarem.

Czytaj także:

Co jeść po bieganiu? 10 najlepszych opcji

Co znajdziemy w maśle orzechowym?

Powszechnie wiadomo, że gdy dostarczasz więcej kalorii, niż spalasz, możesz zwiększyć masę ciała. Niektórzy dietetycy przyglądają się bacznie masłu orzechowemu, ponieważ ma wysoką zawartość tłuszczu i kalorii. 2 łyżki stołowe masła orzechowego, czyli 32 g dostarczają:

191 kcal



16 g tłuszczu całkowitego

3 g tłuszczu nasyconego



8 g tłuszczu jednonienasyconego

4 t tłuszczu wielonienasyconego.

Jednak nie wszystkie wysokotłuszczowe lub wysokokaloryczne potrawy są niezdrowe. Masło orzechowe jest niezwykle pożywne! 75 procent zawartego w nim tłuszczu to tłuszcz nienasycony. Badania pokazują, że spożywanie tłuszczów nienasyconych zamiast nasyconych może pomóc obniżyć poziom cholesterolu LDL (złego) i ryzyko chorób serca.

Masło orzechowe jest również pełne białka, błonnika oraz wielu niezbędnych witamin i minerałów, w tym manganu, magnezu, fosforu, witaminy E i witamin z grupy B.

Nie chcesz przytyć? Kluczem jest umiar

Masło orzechowe raczej nie prowadzi do przybierania na wadze, jeśli jest spożywane z umiarem, czyli jeśli spożywa się je w ramach dziennego zapotrzebowania kalorycznego. Większość badań wiąże spożycie masła orzechowego, orzeszków ziemnych i innych orzechów z niższą masą ciała.

W jednym badaniu obserwacyjnym z udziałem ponad 370 tys. dorosłych stwierdzono, że regularne spożywanie orzechów wiązało się z mniejszym przyrostem masy ciała. Uczestnicy mieli również o 5 procent niższe ryzyko przybrania na wadze lub otyłości w okresie 5 lat.

Fani orzechów mają zwykle zdrowszy styl życia. Osoby, które jadły orzechy w tym badaniu również zgłosiły więcej ćwiczeń fizycznych i częściej spożywały więcej owoców i warzyw niż osoby, które nie jadły orzechów. Badanie to sugeruje, że można włączyć masło orzechowe do zdrowej diety bez ryzyka niepożądanego przyrostu masy ciała.

Z drugiej strony, jeśli twoim celem jest zwiększenie masy ciała, musisz jeść więcej kalorii niż spalasz, najlepiej w produktach bogatych w składniki odżywcze. Masło orzechowe jest tutaj doskonałą opcją.

Jak masło orzechowe może pomóc schudnąć?

1. Dłużej pozostajesz syty

W badaniu z udziałem 15 kobiet z otyłością dodanie 3 łyżek (48 g) tego produktu do śniadania o dużej zawartości węglowodanów zmniejszyło apetyt bardziej niż samo śniadanie. Co więcej, osoby jedzące masło orzechowe miały bardziej stabilny poziom cukru we krwi, co może odgrywać rolę w obniżaniu apetytu.

Masło orzechowe zawiera również duże ilości białka i błonnika, składników odżywczych, które zwiększają sytość. Badania wskazują, że orzeszki ziemne i inne orzechy mogą być co najmniej tak samo sycące jak masło orzechowe.

2. Zawarte w nim białko pomaga zachować masę mięśniową

Utrata mięśni i utrata masy ciała często idą w parze. Badania pokazują, że spożywanie odpowiedniej ilości białka z produktów takich jak masło orzechowe może pomóc zachować masę mięśniową podczas diety. W jednym badaniu mężczyźni z nadwagą przestrzegali planu utraty wagi, który zakładał wysoką podaż białka, albo taki o normalnej podaży białka. Obie grupy straciły podobną wagę, jednak grupa przestrzegająca planu wysokobiałkowego straciła o jedną trzecią mniej mięśni.

Zachowanie mięśni jest nie tylko ważne dla utrzymania siły, ale także pomaga utrzymać metabolizm. Im więcej masz mięśni, tym więcej kalorii spalasz w ciągu dnia, nawet podczas odpoczynku.

3. Może pomóc ci trzymać się planu odchudzania

Najbardziej udane plany odchudzania to takie, których można przestrzegać długoterminowo. Elastyczność diety jest dobrym podejściem. Według badań plany odchudzania, które są zindywidualizowane i obejmują pokarmy, które lubisz, mogą być łatwiejsze do przestrzegania.

Badaniapokazują również, że odchudzający się mogą lepiej przestrzegać planów odchudzania, które dopuszczają orzechy, w tym masło orzechowe.

Czytaj także:

Drugie śniadanie – istotny element dnia. Jak sprawić, by było smaczne i zdrowe?