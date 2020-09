Naukowcy: Dzieci urodzone jesienią są bardziej narażone na choroby alergiczne

Naukowcy z National Jewish Health pracują nad odkryciem, co jest odpowiedzialne za wzrost alergii wśród dzieci i ustalili, że wiele stanów alergicznych prawdopodobnie zaczyna się od suchej, popękanej skóry, co prowadzi do reakcji łańcuchowej chorób alergicznych zwanych marszem atopowym. Rozpoczyna się w niemowlęctwie wypryskiem, a później w dzieciństwie prowadzi do alergii pokarmowych, astmy i kataru siennego. Teraz ich najnowsze badanie ujawnia, że ​​pora roku, w której rodzi się dziecko, może być czynnikiem ryzyka marszu atopowego.

„Przyjrzeliśmy się każdemu dziecku leczonemu w naszej klinice, a dzieci urodzone jesienią były znacznie bardziej narażone na wszystkie schorzenia związane z marszem atopowym” – powiedziała Jessica Hui, pediatra z National Jewish Health i główna autorka publikacji. „Teraz dowiadujemy się więcej o tym, dlaczego tak jest i mocno wierzymy, że wynika to z bakterii znajdujących się na skórze i ich wpływu na barierę skóry”. Dzieci z wypryskiem często mają na skórze wysoki poziom szkodliwej bakterii zwanej gronkowcem złocistym, która osłabia zdolność skóry do powstrzymywania alergenów i patogenów. „Kiedy cząsteczki jedzenia są w stanie wniknąć w skórę, a nie zostać strawione, organizm postrzega je jako obce i wytwarza przeciwko nim przeciwciała, co powoduje alergię u dziecka” – powiedział dr Hui. Czynniki odpowiedzialne za alergie Naukowcy prowadzą obecnie badanie kliniczne, aby przyjrzeć się szerokiej gamie czynników, które mogą przyczyniać się do osłabienia bariery skórnej u niemowląt. Zapisują kobiety w ciąży i obserwują ich dzieci we wczesnym dzieciństwie, aby wziąć pod uwagę wszystko, od czynników środowiskowych, przez genetykę, po przyjmowane leki i produkty używane w domu. Mają nadzieję, że pomoże to nie tylko wyjaśnić, dlaczego dzieci urodzone jesienią są bardziej zagrożone, ale także pomoże w opracowaniu rozwiązań, które zatrzymają marsz atopowy. „Uważamy, że jeśli możemy interweniować w bardzo młodym wieku, nawet zaraz po wyjściu dziecka z macicy, to potencjalnie jest to dla nas sposób na powstrzymanie rozwoju tego atopowego marszu” – powiedział dr Hui. Inne potencjalne rozwiązania zapobiegające marszowi atopowemu to uszczelnianie barier skórnych niemowląt z egzemą za pomocą mokrych okładów i balsamów oraz wprowadzanie alergennego pokarmu we wczesnym okresie życia dla zagrożonych dzieci. Czytaj także:

