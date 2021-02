Toksyczna żywość dla niemowląt sprzedawana w USA. Jest raport komisji

Jak donosi CNN, czterech wiodących producentów żywności dla niemowląt świadomie sprzedawało żywność, która zawierała wysokie poziomy toksycznych metali ciężkich. Informacje potwierdziły wewnętrzne dokumenty firmy opublikowane w czwartek.

„Niebezpieczne poziomy toksycznych metali, takich jak arsen, ołów, kadm i rtęć, występują w żywności dla niemowląt na poziomach przekraczających to, co eksperci i organy zarządzające uważają za dopuszczalne” – powiedział Raja Krishnamoorthi z rządowego podkomitetu ds. Polityki Gospodarczej i Konsumenckiej, który przeprowadził śledztwo.

Testy wewnętrzne wykonane przez firmy: Gerber, Beech-Nut Nutrition, Nurture i Hain Celestial Group wykazały, że poziomy metali ciężkich znacznie przekraczają limity ustalone dla wody butelkowanej przez FDA i Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska.

Co zawierała żywność?

Jak donosi komisja śledcza, składniki żywności dla niemowląt w niektórych produktach zawierały do 91 razy więcej nieorganicznego arsenu, do 177 razy więcej niż ołowiu, do 69 razy więcej niż kadm i do pięciu razy więcej niż rtęć w wodzie butelkowanej. To, czy żywność dla niemowląt była ekologiczna, czy nie, nie miało znaczenia – poziomy metali toksycznych były nadal wysokie. Firmy złożyły już w tej sprawie wyjaśnienia, które będą analizowane przez komisję śledczą. Póki co zalecono, aby każdy produkt żywnościowy dla dzieci był obowiązkowo testowany.

Chemikalia szkodliwe dla dzieci

Arsen, ołów, kadm i rtęć jako elementy naturalne znajdują się w glebie, dlatego nie można ich całkowicie uniknąć. Niektóre pola uprawne i regiony wykazują jednak bardziej toksyczne poziomy niż inne, częściowo z powodu nadużywania pestycydów zawierających metale i ciągłego zanieczyszczenia przemysłowego. Wszystkie te metale ciężkie są powiązane z rakiem, chorobami przewlekłymi i skutkami neurotoksycznymi, ale to niszczycielskie uszkodzenie mózgu rozwijającego się dziecka sprawia, że toksyczność pokarmu dla niemowląt jest tak krytyczna.

Czytaj też:

Czy przez złą dietę dzieci mogą urosnąć o 20 cm za mało?