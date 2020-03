Koronawirus. Ogromy wzrost ofiar śmiertelnych i zakażeń we Włoszech. Łącznie więcej tylko w Chinach

W ciągu ostatniej doby we Włoszech z powodu koronawirusa zginęły 133 osoby. Łącznie w tym kraju jest 366 ofiar śmiertelnych i 7375 zakażonych. We Francji i w Niemczech łączna liczba zakażonych przekroczyła 1000, odpowiednio 1126 we Francji i 1040 w Niemczech.

Koronawirus dotarł do 104 krajów świata. Do tej pory odnotowano ponad 109 518 przypadków zakażenia. Najwięcej w Chinach (80703), Włoszech (7375) Korei Południowej (7313), Iranie (6566) Francji (1126) i Niemczech (1040). Z powodu powikłań zmarły 3 804 osoby w tym 3098 w Chinach, 366 we Włoszech, 194 w Iranie i 50 w Korei Południowej. Wyzdrowiało ponad 60 tysięcy pacjentów. Koronawirus w Europie W ciągu ostatniej doby liczba zakażonych koronawirusem we Włoszech wzrosła o 1492 - obecnie są to 5883 osoby. Służby przekazały, że od soboty zmarły 133 osoby osób, a łącznie od początku epidemii 366. Wyleczono 622 osoby, natomiast 650 jest w stanie ciężkim. We Francji obecność koronawirusa zdiagnozowano u 1126 osób, o 177 wiecej niż poprzedniego dnia. Jest w sumie 19 ofiar śmiertelnych. W Niemczech w ciągu doby potwierdzono 240 nowych przypadków zachorowań - obecnie jest ich 1040. Na szczęście nadal nikt w tym kraju nie stracił życia z powodu COVID-19. W Hiszpanii odnotowano 148 nowych pacjentów z koronawirusem. Obecna liczba zachorowań to 673. Koronawirus na świecie Oprócz wymienionych wyżej Chin, Korei Południowej, Iranu i kilku europejskich państw najwięcej zakażeń koronawirusem jest w USA i Japonii W Stanach Zjednoczonych liczba zakażonych wzrosła w ciągu ostatniej doby łącznie do 500, a ofiar śmiertelnych do 21. W Japonii potwierdzono dotąd 502 przypadki zakażenia koronawirusem, zmarło 7 osób, w tym jedna wczoraj. Czytaj także:

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia potwierdza trzy kolejne przypadki. Łącznie 11