Koronawirus. Kolejne dramatyczne informacje z Włoch. W ciągu doby zmarło 683 pacjentów

We Włoszech w ciągu doby zmarło 683 zakażonych koronawirusem, łączny bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 7 503 osób. Odnotowano też 5 210 nowych przypadków zarażeń. Łącznie we Włoszech lekarze zdiagnozowali ponad 74,3 tys. chorych. Przypomnijmy – krajem, w którym dotychczas potwierdzono największą liczbę zakażeń są Chiny. W Państwie Środka zdiagnozowano ponad 81,2 tys. zarażonych, a w ostatnich dniach w porównaniu do początkowej fazy epidemii, linia przyrostu nowych przypadków zdecydowanie się spłaszcza.

Stany Zjednoczone mogą stać się „nowym epicentrum”

Niepokojące dane napływają również ze Stanów Zjednoczonych. W środę 25 marca w USA odnotowano ponad 5 tys. przypadków zachorowań na COVID-19, tym samym bilans chorych wzrósł do 60,6 tys. Od początku rozprzestrzeniania się epidemii w Stanach Zjednoczonych zmarło 819 osób.

WHO ostrzega, że to Stany Zjednoczone mogą stać się „nowym epicentrum epidemii” . Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia Margaret Harris podkreśliła, że obecnie widać „ogromne zwiększenie liczby zachorowań w USA” . Obecnie największe ogniska choroby COVID-19 znajdują się właśnie w USA oraz w kilku europejskich krajach. – Około 85 proc. przypadków, które zostały zgłoszone w ciągu ostatnich 24 godzin, pochodziło z rejonu europejskiego i ze Stanów Zjednoczonych – mówiła we wtorek Harris.

Czytaj także:

Tak wygląda walka z koronawirusem. Wstrząsające zdjęcia wycieńczonych lekarzy