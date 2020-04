Tragiczne wieści z Hiszpanii. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa przekroczyła 10 tysięcy

Spośród krajów europejskich to właśnie w Hiszpanii (po Włoszech) jest obecnie najtrudniejsza sytuacja. Jak podaje dziennik El Pais, w ciągu ostatniej doby odnotowano 864 zgony z powodu powikłań po zakażeniu koronawirusem. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 9053. Hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia podało, że po tym, jak w ciągu minionych 24 godzin przybyło 7719 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, łączna liczba zakażonych przekroczyła granicę 100 tys. i wynosi obecnie 102 136. Do tej pory lekarzom udało się wyleczyć 22 647 osób. Stan 6872 pacjentów przebywających na terenie całego kraju jest określany jako ciężki.

Zdecydowanie najtrudniejsza sytuacja jest w Madrycie, gdzie odnotowano do tej pory 29 840 przypadków zakażenia koronawirusem. Druga pod względem ilości pozytywnych testów jest Katalonia (19 991 przypadków), trudna sytuacja jest także w regionie Castilla La Mancha (7047 przypadków) oraz w regionie Castilla y Leon (6847 przypadków). Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano dotąd w Madrycie - 3865, w Katalonii - 1849 oraz w regionie Castilla La Mancha - 774.