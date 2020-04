Włochy: Dzienna liczba ofiar koronawirusa najniższa od dwóch tygodni. 2900 nowych zakażeń

We Włoszech o 525, do 15 887, wzrosła w ciągu doby liczba osób zmarłych zakażonych koronawirusem – podała w niedzielę Obrona Cywilna. Dotąd potwierdzono w kraju ponad 124 tys. przypadków infekcji. Obecnie wirusa ma 91 tys. osób; to wzrost o 2900 nowe zakażenia.

Szef Obrony Cywilnej Angelo Borrelli podał, że liczba zmarłych osób jednego dnia, u których potwierdzono koronawirusa jest najniższa od 19 marca. Jako dwie dobre wiadomości podał spadek liczby hospitalizowanych chorych oraz tych na oddziałach intensywnej terapii. Liczba wyleczonych sięgnęła 21,8 tysięcy. Władze Lombardii podały, że poprawia się sytuacja w epicentrach epidemii, czyli Brescii i Bergamo. Przyznano, że nadal niepokoi sytuacja epidemiologiczna w Mediolanie. W całym regionie w ciągu jednego dnia zmarło 249 osób; w sobotę było to 345 zgonów.

